Veja tudo sobre o seguro viagem França

Nós poderíamos citar mil e um motivos para você visitar a França. Mas esta maravilha de país, realmente não precisa de nenhuma propaganda. Tem gastronomia refinada, paisagens diversas, campos, montanhas, jardins incríveis, praias, e tem muita riqueza cultural e histórica. Deve ser por isso que a França é um dos países mais visitados da Europa e do mundo.

Se a França está na sua lista de desejos de países para visitar, continue lendo esta publicação e veja aqui sobre o seguro viagem França, que é um serviço que você precisará contratar quando for visitar a Europa. Veja:

Seguro viagem França

Para você que vai viajar para a França, o seguro viagem França é obrigatório e precisa ser contratado antes do seu desembarque no país. Esta regra precisa ser cumprida porque a França é signatária do tratado de Schengen. A comprovação de contratação do seguro viagem pode ser solicitada a qualquer momento durante a viagem e se você não possuir um, pode ter que se retirar do país.

Tratado de Schengen

O tratado de Schengen é um acordo vigente entre 26 países europeus, e que visa abrir as fronteiras entre estes países. Como regra, o visitante precisa possuir um seguro viagem França, para garantir que pode arcar com despesas de saúde caso algum acidente ou doença ocorram durante a viagem. O valor de cobertura do seguro precisa ser de no mínimo 30 mil euros para atendimento médico e hospitalar.

Além de cumprir as exigências impostas pelo tratado de Schengen, com o seguro viagem França, você terá cobertura de despesas médicas emergências, seguros para eventuais acidentes que acarretem em invalidez parcial ou total, seguro para extravio de malas durante a viagem, seguro para perda de documentos, auxílio odontológico, repatriação sanitária, auxílio funerário e translado de corpo.

Não viaje sem um seguro viagem França, você não pode prevê se vai precisar ou não. Nós esperamos sempre que não precise, mas que de qualquer forma você viaje seguro.