Como Prevenir e Tratar a Disfunção Erétil Corretamente

Se você estiver se sentindo ansioso a respeito de sexo ou o seu desempenho sexual, ele pode ter um efeito sobre o seu bem-estar mental. Esta ansiedade pode ser uma causa de disfunção erétil. Se isto acontecer com você, você pode achar que um conselheiro pode oferecer alguma ajuda. Esta poderia ser uma maneira de ajudar o seu estado mental, afetando suas ereções.

É importante cuidar da sua saúde emocional e psicológica. Ser honesta e aberta sobre o que você está passando, é um bom primeiro passo, especialmente se você estiver experimentando sintomas de depressão ou ansiedade. Falando com o seu médico é uma boa ideia, porque eles podem ajudar você a encontrar opções de tratamento e pode encaminhá-lo para uma saúde mental conselheiro.

Dificuldade em manter uma ereção acontece ao longo do tempo e, muitas vezes, não tem causas subjacentes. É muito comum e nem sempre significa que algo está errado. Às vezes, tudo o que é preciso é tentar coisas novas com o seu parceiro(s) e focar em maneiras de ajudar sexo trabalhar para você. Concentrando-se em experiências passadas de perda de ereções podem aumentar os sentimentos de ansiedade.

Se você tiver sido diagnosticado com depressão e estão tomando antidepressivo, é importante estar ciente de que eles podem causar problemas de ereção, como efeitos colaterais. Fale com o seu médico se pensa que está a ter este efeito colateral, como eles podem ser capazes de encontrar uma alternativa de medicação ou alterar a sua dose. Mas, não pare de tomar o medicamento sem falar com o seu médico primeiro.