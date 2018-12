Tabela Fipe Carros: como consultar tabela Fipe carros

A tabela Fipe carros é uma ótima maneira de negociar a compra e venda de seu veículo com preços mais justos.

Criada em 1998, a tabela Fipe é o resultado de uma pesquisa nos setores automotivos para descobrir a média de valores dos veículos praticados no território nacional.

Com isso, muitos carros, ainda que antigos, podem ter um bom valor de mercado e serem vendidos baseados na média, segundo o site da Fipe.

Quer saber quanto custa o seu automóvel pela tabela Fipe carros? Continue em nosso post para aprender a consultar a tabela. Acompanhe!

Como consultar a tabela Fipe carros?

Descobrir a média dos valores para o seu carro é muito fácil e rápido, veja como:

Acesse Tabela Fipe;

Clique em Índice e Indicadores;

Vá para a aba Preço Médio de Veículo – Tabela Fipe;

Escolha a seção Consulta a Carros e Utilitários Pequenos.

Você vai precisar informar alguns dados, tais como:

mês e ano referência (da consulta);

marca do veículo;

modelo do veículo;

ano do veículo.

Depois é só clicar em “pesquisar” e ter acesso à média do preço do seu carro e mais algumas informações.

Consulta para um VolksWagen Gol

Mês de referência: dezembro de 2018

Código Fipe: 005149-7

Marca: VW – VolksWagen

Modelo: Gol 1.0 Plus 8v 4p

Ano Modelo: 2003 Gasolina

Autenticação: gsp2qg0mm2nc

Data de consulta: dia da semana, dia, mês, ano e horário

Preço Médio: R$ 11.802,00

Consulta para um Chevrolet Onix

Será que um dos modelos mais vendidos em outubro de 2018, o Chevrolet Onix, está com um valor acessível de acordo com a tabela Fipe carros? Vamos ver!

Mês de referência: dezembro de 2018

Código Fipe: 004471-7

Marca: GM – Chevrolet

Modelo: ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5P Aut.

Ano Modelo: Zero KM a Gasolina

Autenticação: 4l6jxg4jydp

Data de consulta: dia da semana, dia, mês, ano e horário

Preço Médio: R$ 66.856,00

O que é a tabela Fipe carros?

A tabela Fipe surgiu 25 anos após a criação da FIPE, uma organização privada e sem fins lucrativos, sendo a sigla para Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

Todo mês é feito um levantamento junto ao mercado de automóveis para encontrar os carros com preços mais altos e mais baixos, de acordo com Ano, Modelo e Marca do Veículo. É entre esses valores, disponibilizados no site Fipe, que se encontra a média.

O preço encontrado é uma estimativa de quanto você pode cobrar ou pagar pelo seu veículo, sem que fique muito abaixo ou muito acima da média. Trata-se de um parâmetro na hora da negociação.

Lembrando que a tabela Fipe carros apenas leva em consideração o ano, modelo e marca do veículo, sem as especificações adicionais, como acessórios, equipamentos ou estado de conservação.

Esses fatores ajudam a corrigir o valor da média, mas como mencionado, sem que ultrapasse o que foi determinado na consulta.

Portanto, consultar a tabela Fipe carros é muito fácil e usá-la como referência para sua compra e venda de veículos torna a negociação muito mais prática.

Faça uma consulta hoje mesmo e descubra a média daquele carro que você está interessado em comprar ou vender, e não tenha mais dúvidas sobre seus valores.