Simular Empréstimos: 4 Formas de simular empréstimos na internet

Seja para quitar dívidas, financiar projetos ou sanar imprevistos, a necessidade de um empréstimo pode surgir. Nos dias atuais, com o advento da internet, existem formas de contrair e realizar simulações de empréstimos online. Veja nesse artigo 4 formas de simular empréstimos online.

Sites de instituições financeiras

As instituições financeiras independentes normalmente são a forma mais rápida de conseguir seu empréstimo pessoal aprovado, inclusive para quem está com crédito negativado. Porém, normalmente elas também possuem maiores taxas, devido a falta de vínculo e garantia do cliente e consequentemente maior risco de inadimplência.

Existem sites de diversas instituições financeiras, onde o cliente pode simular empréstimos apenas inserindo seus dados pessoais de informações de renda ou extrato bancário.

Sites de banco

Acesse o portal online ou aplicativo do seu banco, normalmente ele vai te oferecer as melhores taxas pois já possui seu histórico financeiro. Mesmo assim vale a pena simular empréstimos e comparar com as taxas de outros grandes bancos.

Sites de cooperativa de crédito

Outra opção para obtenção de crédito pessoal é através das cooperativas de crédito. A simulação do empréstimo pode ser feita através dos sites das mesmas.

Sites de lojas de departamento

Algumas redes de lojas de departamento como Marisa, Renner, C&A e Riachuelo possuem sua própria instituição financeira ou acordo com bancos e podem liberar crédito aos usuários dos seus respectivos cartões. Para simular empréstimos basta acessar os sites das mesmas.

Realize diversas simulações e compare as condições antes de contratar um empréstimo pessoal. Essa modalidade costuma apresentar taxas elevadas, e com o auxílio da internet é possível realizar pesquisas mais abrangentes e comparar as condições.

Fique atento ao Custo Efetivo Total (CEF) do negócio, pois este engloba todos os custos e taxas sendo a melhor forma de comparar as opções ofertadas no mercado.