Simulador de empréstimo: O que é um simulador de empréstimo?

Se você está realizando um planejamento financeiro, seja por conta de uma necessidade pontual de recursos, ou por conta da organização para realização de um sonho, com certeza já deve ter pensado em procurar um simulador de empréstimo, seja para realizar apenas os cálculos financeiros e entender se o empréstimo irá atender a sua necessidade e se enquadrar em seu orçamento ou então para de fato simular e encontrar entre as diversas opções no mercado, empréstimos atrativos.

O simulador de empréstimo financeiro pode ser dividido atualmente em duas principais categorias, sendo elas o simulador de empréstimo matemático e o simulador de empréstimo real do mercado.

· Simulador de Empréstimo e Parcelas

Um dos tipos mais comuns de simuladores que podem ser encontrados na internet são sistemas simples ou complexos, onde através do preenchimento de informações, como quantidade de parcelas, valor total do empréstimo e taxas de juros, são fornecidas a simulação completa dos valores de parcela, custo total do empréstimo entre outras informações.

Normalmente estes simuladores têm o objetivo de ajudar no planejamento financeiro e realização de cálculos para saber se as parcelas se enquadram em seu orçamento e também saber se será possível honrar o empréstimo com base em sua realidade financeira.

· Simulador de Empréstimos Digitais

Uma das formas mais inteligentes de se conseguir um empréstimo atualmente é utilizando um simulador de empréstimo digital, são plataformas e sites que disponibilizam ferramentas digitais para realização de cotações de maneira totalmente online, simulando o a operação que vai melhor te atender.

Além da simulação dos valores, existem diversos simuladores de empréstimos digitais que permitem que seja comparado de uma só vez, linhas de crédito disponibilizadas por diferentes instituições financeiras de uma só vez, desta forma você além de realizar o planejamento financeiro conseguirá economizar na contratação de seu empréstimo.