Simtrack: Vantagens de comprar um rastreador Simtrack

Uma opção viável para quem quer cortar gastos sem queda de produtividade na frota.

Escolher qual aparelho de segurança contratar para um ou mais veículos costuma ser uma tarefa árdua. Existem inúmeras opções no mercado e em meio ao barulho das comunicações, a complicação na hora de decidir só aumenta.

Por conta disso, é importante que existam empresas como a Simtrack, com mais de trezes anos no mercado da segurança automotiva e um nome já conhecido pela clientela.

Com o rastreador Simtrack é possível organizar tanto negócios como lazer, conseguindo máximo de aproveitamento sem que isso pese no bolso.

O rastreador Simtrack cobre todo o território nacional 24 horas por dia, tendo sempre uma equipe pronta para qualquer momento de crise, independente do lugar. Em seu site é possível ver relatos de sucesso tanto na região Norte como Sudeste.

Seu software se diferencia pelo uso intuitivo, que não confunde o cliente e pode ser essencial em várias situações. Alguns softwares podem acabar dificultando processos que, em si, deveriam ser simples, principalmente se levar em conta o estado emocional do usuário em momentos de desespero.

O rastreador Simtrack também faz uso das tecnologias GPS/GPRS/GSM, garantindo que haja sinal para o aparelho independentemente da localização. Colocar mais de uma variação de sinal em sua tecnologia demonstra a preocupação da empresa com seu produto.

Ao usar o rastreador Simtrack é possível ter certeza de que a ajuda virá, tanto pela tecnologia usada, como pela equipe de campo preparada. Além disso todos os veículos de clientes da Simtrack são rastreados 24 horas por dia.

Quanto a frota, é possível gerenciar e controlar rotas, cadastrar áreas de controle. Além disso, também existe um sistema de cadastro de pontos de referência, que ajuda o motorista a se localizar, assim como o patrão de monitorar.

O rastreador Simtrack é útil para as duas pontas da negociação, pois o motorista de caminhão pode contar com uma tecnologia de ponta para auxiliá-lo e o patrão tem a garantia de seu carro e sua mercadoria.

Alertas de movimentos indevidos e sistema de bloqueio também estão inclusos no plano comercial. A empresa também conta com relatórios em tempo real que contém dados como velocidade, ignição e trajeto.

Com sede em Santana de Parnaíba, São Paulo, a Simtrack se posta como uma empresa competitiva, que presa pela consolidação de sua marca, mas também pela integridade de seus clientes.

Por conta disso ela busca um serviço de qualidade atualizado e tecnológico para acompanhar os avanços do mercado. Isso, claro, sem abandonar o cuidado e a atenção ao cliente, focando sempre no fator humano e no auxílio ao pagador.

O rastreador Simtrack é homologado por grandes seguradoras como Porto Seguro, Itaú e Allianz, e possui certificado da Anatel.

Através de seu site é possível ter assistência e também informações, seja de cliente ou não. Eles também possuem aplicativos para celular Android e iOS, através do qual o cliente pode se manter informado de seu plano e seu veículo.

Independente do cliente, a Simtrack oferece sempre um serviço preocupado e solícito, usando de seus recursos tecnológicos e humanos para que a sua experiência seja a mais agradável possível. Uma empresa competitiva e reconhecida no mercado.