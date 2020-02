Saiba tudo sobre o banco Bradesco

O Bradesco é uma das instituições financeiras mais importantes do Brasil nos dias de hoje e foi criado em 1943 pelo Amador Aguiar e nasceu com intuito de ser um banco democrático, baseado no desenvolvimento econômico do país.

O Banco Bradesco no seu início atendia imigrantes, lavradores, pequenos comerciantes e empresários e proprietários de terra. De primeira, o Bradesco é um banco que foi criado para atender a população de operários do país. Com a sua popularização muito rápida, a sede que era em Marília, teve que se mudar para a capital de São Paulo.

O Banco Bradesco, foi um dos primeiros a estimular o uso dos cheques para seus correntistas, que eram orientados a preencher as folhas na própria agência. Isso foi um grande passo do mercado financeiro para pessoas de classes mais baixas. Após alguns anos, o Banco Bradesco já havia se tornando o maior banco privado do país.

O Banco Bradesco também foi o primeiro banco no brasil a implantar o cartão de crédito, isso em 1968. Mais uma vez o Bradesco saia na frente de seus concorrentes, usando sempre estratégias que eram pioneiras no mercado brasileiro. Na década de 1970 houve o milagre econômico no Brasil, onde os ganhos anuais aumentaram bruscamente e isso era muito bom não só para o banco Bradesco, mas para todas as empresas financeiras do país. Nessa mesma década o banco começa a chegar em áreas extremas do país, se tornando um banco para todos.

O Banco Bradesco hoje conta com diversos recursos, trouxemos alguns deles para que você entenda o que essa instituição tem a oferecer.

É possível fazer o financiamento dos seguintes produtos:

Carro;

Imóvel;

Semestre de faculdade;

Materiais para construção.

Você também tem a opção de fazer o pedido dos seguintes empréstimos:

Limite de crédito especial (limite pré-aprovado que fica disponível na conta corrente);

Crédito Consignado (empréstimo que é descontado da sua folha salarial);

Microcrédito (um crédito oferecido para micro e pequenos empreendedores).

Você tem algumas opções quando se trata de investir o seu dinheiro, disponível no Banco Bradesco:

Tesouro direto;

Poupança;

CDB (Certificado de depósito bancário).

Além disso tudo, o Banco Bradesco tem o seu próprio banco digital, o Next. Apesar de funcionar de forma independente, as duas instituições compartilham do mesmo CNPJ. O Next é um banco digital que tem uma estrutura maior, porém com os mesmos recursos.

Portanto, o banco Bradesco hoje é uma das melhores opções quando você está buscando um banco que pode te fornecer todo o suporte que você precisa.