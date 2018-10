Saiba como cotar um Seguro Viagem

Descobrir como fazer a cotação adequada do seu Seguro Viagem é essencial para qualquer pessoa que deseja viajar para o exterior. Sobretudo, caso o serviço contratado não seja de qualidade, ela corre o risco de passar por uma série de problemas.

Infelizmente, são poucas as pessoas que conseguem contratar serviços de seguro de qualidade. Isso faz com que elas tenham que lidar com situações como: impedimento de entrar em alguns países, falta de assistência à saúde em caso de emergência, dentre outros.

Para que isso não aconteça com você, ao longo deste post será apresentado um passo a passo de como fazer uma excelente cotação de seguros de viagem. Confira e evite problemas durante a sua estadia no exterior.

1 – Cotação do Seguro Viagem: conheça o melhor método

Fazer a cotação online do seu Seguro Viagem é a melhor forma de contratar essa assistência, pelo menor custo-benefício do mercado. Atualmente, é possível fazer essa pesquisa, no conforto da sua casa, sem precisar se deslocar à várias seguradoras ou agências viagens.

As maiores seguradoras do país e sites especializados, oferecem gratuitamente a plataforma online de multicálculo. Através dela são comparados os preços e condições de mais de 18 planos de seguros para viagem do país, todos personalizados de acordo com o perfil do destino de cada turista.

Todas essas informações são exibidas em uma única tela, o que permite uma avaliação minuciosa sobre as condições de cada plano. Assim como, o valor da cobertura que eles oferecem.

Mas os benefícios não se limitam a isso. Caso o viajante sinta alguma dúvida ou deseje contratar o seguro de viagem, pode entrar em contato online com a seguradora e obter mais informações.

Sem dúvida, esse método online torna o processo burocrático de fazer a cotação e contratação do seguro, mais simples e fácil.

2 – Como cotar um Seguro Viagem

Após descobrir que é possível fazer a cotação do Seguro Viagem através das plataformas na internet, chegou o momento de conhecer como é possível usar essa ferramenta a seu favor.

Para isso, escolhemos o melhor cotador do Brasil, o Multi Seguro Viagem.

Confira abaixo o passo a passo de como cotar online o melhor seguro para a sua viagem:

Passo 1: Acesse o site da Multi

O primeiro passo para conseguir fazer uma excelente cotação e escolher de maneira inteligente a sua seguradora é acessar o site da www.multiseguroviagem.com.br. Nele, é possível encontrar uma plataforma de multicálculo, por meio da qual será feita a comparação dos seguros.

Passo 2: Insira as informações necessárias

Depois de localizar a ferramenta, será preciso inserir algumas informações relativas a viagem. Sendo que as principais delas são a data de partida e de retorno ao país de origem, assim como os dados pessoais e de contato do segurado.

Passo 3: Seleção dos melhores planos

As informações enviadas pelo cliente irão servir de base para que o sistema possa selecionar quais são os planos mais indicados para o cliente. Além de enviar dados sobre cada um deles para maiores esclarecimentos.

Passo 4: Escolha o seu plano

Depois de seguir todas as indicações acima, chegou o momento de decidir qual é o melhor plano de seguros. Para isso, é necessário ter em mente quais são as suas necessidades e compará-las com os serviços oferecidos pelo pacote escolhido.

Uma dica valiosa é filtrar as opções não só de acordo com as suas necessidades, como também pelo melhor custo benefício e pelos preços de cada um dos planos. Isso irá garantir a contratação do pacote de serviços ideal.

Passo 5: Contrate o seu seguro

Para finalizar a cotação do Seguro Viagem, tudo que precisa ser feito é clicar no botão comprar, e a partir daí, inserir seus dados.

A partir desse momento, quando o pagamento for confirmado (no cartão é automático mas no boleto tem desconto), você recebe o voucher online, na hora.

Ao longo deste post você pôde conhecer o que é a cotação do Seguro Viagem e como ela pode ser realizada de uma maneira simples e eficaz.

Agora, basta seguir o passo a passo e escolher o melhor serviço, ou seja, aquele que atende a todas as suas necessidades com um excelente custo benefício. Isso irá garantir toda a segurança ao viajar para fora do país.