Todo mundo sabe que ter um seguro automóvel é essencial para a tranquilidade e segurança, e com a Hilux não é diferente. Mas quanto custa um seguro automóvel para Hilux? Confira nosso post e saiba mais.

Conhecendo o seguro automotivo?

O seguro automotivo é uma garantia financeira para o seu veículo. Ele garante que você esteja protegido financeiramente em relação a várias ocorrências como: roubos e furtos, acidentes de trânsito, enchentes e incêndios.

Qual o custo do seguro automóvel para Hilux?

O valor do seguro automóvel para Hilux pode variar de acordo com alguns fatores, como localização, demanda e ano de fabricação. No entanto os valores ficam em média em torno de R$ 1700,00 a R$ 2.700,00.

Para saber o valor exato é necessário consultar a sua seguradora e informar o ano e modelo do seu Hilux. Assim você terá certeza do valor de irá pagar. Além disso o tipo de seguro automotivo que você escolher também é determinante para os valores a serem pagos.

Coberturas disponíveis para o meu seguro automotivo para Hilux?

São diversas as opções para você contratar um seguro automotivo. Normalmente você pode optar por uma cobertura básica e incluir coberturas adicionais. Veja o que está incluso na cobertura básica:

Colisões, derrapagem ou capotamento;

Queda de objetos sobre o veículo;

Danos causados por terceiros;

Alagamentos, enchente, incêndios e similares;

Terremoto, granizo e outros acidentes climáticos;

Roubo ou furto de itens como rádio e afins, ou do próprio veículo;

Além disso, você pode contratar coberturas adicionais, como danos a vidros e faróis, assistência 24 horas e outras tantas que vão depender da disponibilidade da seguradora.

Então conseguiu esclarecer suas dúvidas. Agora você já sabe quanto irá pagar para fazer o seguro automotivo do seu Hilux! Não perca tempo e faça hoje mesmo, assim você protege seu patrimônio e sua família.