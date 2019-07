Quanto custa um seguro automóvel para Golf?

Você que possui um Golf independente do ano, deve se preocupar em pagar um bom seguro, pois esse carro é altamente visado para roubo e furto.

Vamos te ajudar a encontrar o preço médio do seguro do Golf, em vários estados. Acompanhe as informações a seguir e fique por dentro:

Seguro automóvel para Golf

Diferentes fatores influenciam no valor do seguro do seu Golf. Fatores como idade e perfil do motorista, ano e modelo do veículo e o estado em que ele está, são fatores decisivos na elaboração do valor do seguro.

Vamos verificar na tabela logo abaixo os valores do seguro do Golf em diferentes estados brasileiros.

Tabela seguro automóvel para Golf

Veja a seguir quanto pagar no seu seguro. Essa tabela mostra os valores referentes ao seguro automóvel Golf 2018:

Modelo Perfil do condutor Localidade Preço Golf Comfort. 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut. 2018 – Rio Grande do Sul R$ 1.350,00 Golf Highline 1.4 TSI Total Flex Aut. 2018 – Paraná R$ 1.620,00 Golf Variant Highli. 1.4 TSI T.Flex Aut 2018 – Santa Catarina R$ 1.890,00 Golf Highline 1.4 TSI Total Flex Aut. 2018 – Bahia R$ 2.520,00 Golf Comfort. 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut. 2018 – Goiás R$ 1.880,00 Golf Comfort. 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut. 2018 – Ceará R$ 2.470,00 Golf Comfort. 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut. 2018 – Piauí R$ 2.420,00 Golf Comfortline 1.0 TSI Total Flex Mec. 2018 – São Paulo R$ 1.770,00

Vocês notaram que o preço médio do seguro é de R$ 950,00 e chega até o valor de R$ 1.757,00? O valor altera devido ao estado e o modelo do veículo.

É muito importante manter o seu veículo seguro, mas também é bom pagar pouco por isso. Por isso pesquise bem antes de fechar o seguro do seu Golf!