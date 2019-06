Quanto custa um seguro automóvel para Amarok?

Ter um seguro automóvel para Amarok é o mesmo que ter segurança e tranquilidade para todos àqueles que dirigem um carro desses.

Isso se deve ao fato de, com essa assistência, ter com quem contar diante de um transtorno no trânsito. Ser assegurado traz muitos benefícios, porém há um mito de que isso custa muito caro.

Essa crença leva a muitos donos da Amarok a não contarem com essa necessidade. Para que isso seja desmistificado, preparamos neste artigo uma cotação. Confira.

O que é um seguro automóvel para Amarok?

O seguro automóvel para Amarok é garantido para àqueles que contratam o serviço de seguro e pagam todos os meses o valor anual do serviço.

Com essa assistência veicular, você estará coberto em casos de danos pessoais, a outras pessoas que dirigem o veículo e roubos, por exemplo.

Assim, em casos de acidentes ou incidentes, você poderá ser reembolsado.

Quanto custa seguro automóvel para Amarok?

Para responder à essa pergunta é preciso fazer outras: o proprietário é do sexo feminino ou masculino? Qual a faixa etária? O carro é utilizado para qual fim? É dirigido por terceiros?

Enfim, há muitas variáveis que devem ser levadas em consideração no momento de fechar conta e saber o valor final do seguro para Amarok.

Para auxiliar você a ter uma média de preço fizemos uma cotação de valores para o modelo AMAROK EXTREME CD 3.0 4X4 TB DIES. AUT. 2018/2018. Veja só:

Cobertura

Roubo e Furto: 100% Tabela FIPE

Assistência 24h: Guincho 500 Km

Dano a terceiros: R$ 50.000

Carro reserva: 7 dias

Franquia: Normal de R$19.678,40

Preço à vista:R$4.599,90