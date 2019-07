Quando custa um seguro automóvel para UP?

O automóvel UP vem ganhando cada vez mais adeptos, por ser um carro econômico, confortável e de baixa manutenção. Se você é proprietário de um automóvel UP, você precisa proteger o seu patrimônio e para isso um seguro é essencial.

Como saber quanto custa um seguro automóvel para UP?

O seguro automóvel para UP depende de vários elementos, e pode variar de acordo com o ano e modelo do seu veículo. Além disso a localização e o perfil do motoristas também são determinantes na construção do valor final do seguro.

Uma dica bacana, para quem quer contratar um seguro automóvel para UP é consultar um simulador de seguros. Assim você terá o valor exato para o seu veículo.

Qual é o preço médio do seguro automóvel Up!

Como já falamos o valor do seguro automóvel UP pode variar de acordo com diversas questões, mas veja na tabela a seguir os valores por localidade do valor do seguro para um veículo novo, ano de 2019:

Localidade Preço São Paulo R$ 1.480,00 São Paulo R$ 1.410,00 Santa Catarina R$ 1.050,00 São Paulo R$ 1.060,00 Minas Gerais R$ 1.030,00 Goiás R$ 660,00 Rio Grande do Sul R$ 640,00 Minas Gerais R$ 350,00 Pernambuco R$ 540,00 Paraná R$ 520,00 Rio de Janeiro R$ 1.030,00 Distrito Federal R$ 380,00 Distrito Federal R$ 720,00

Todos os valores apresentados são para o modelo UP 2019 1.0. E é importante ressaltas que neste caso não estão sendo considerados a finalidade para qual o veículo é utilizado e nem o perfil do motorista.

Por isso consultar uma simulador de seguros, ou uma seguradora é essencial para ter certeza do valor que você vai pagar do seu seguro para automóvel UP.

Agora é só pagar o seu seguro e ter a garantia de manter seu automóvel UP protegido!