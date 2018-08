Praia de nudismo? Experiencia de quem já foi

Domingo de carnaval! Depois da noite de sábado acabamos dormindo muito… Acordamos depois de 12:00 horas. Acordamos com disposição… Curtimos muito nosso domingo também!

Fizemos vários passeios pelo Rio. Lugares lindos que se me contasses que é outro lugar eu acreditaria fácil! Nossos momentos de casal são deliciosos também! Nós nos amamos muito. Todos os nossos momentos são únicos e indescritíveis…

Depois desses passeios seguimos em direção a algo diferente! A paia de nudismo ou naturista, como queiram… Já tínhamos ouvido falar sobre essa praia… fica próximo de uma praia comum que sempre vamos.

A tal praia naturista fica atrás de umas pedras… é muito discreto. Tem apenas uma pequena placa indicando que ali é a praia de nudismo e com algumas instruções básicas.

Logo que passamos as pedras e as fitas que dividem as praias somos recebidos pelo responsável do local. A partir dali já deu para “avistar” alguns bumbuns alheios.

O Sr. Responsável nos recebeu completamente nu … apenas usava um boné personalizado indicando ser o responsável pelo local… nos indicou que fizéssemos o mesmo… Ficássemos nus.

Assim o fizemos. Ficamos nus…

Engraçado dessa experiência é que a exibida sou eu! O Sr. Orgasmo ficou super a vontade! E eu confesso que fiquei com um pouquinho de vergonha, mas logo passou.

Saímos das pedras e então… adentramos a tal praia. Putz! Muito engraçado! Nada excitante! Tive vontade apenas de morrer de rir. Claro que não o fiz, para não constranger as pessoas, mas a última coisa que passa na cabeça ali é sexo ou tesão!

Vimos todos os tipos de corpos e de pessoas. Desde o mais sarado(a) até o mais gordinho(a).

Não podemos fazer nada lá que incite a sexo. Nem fotos com poses mais sexy não é permitido.

Até a moça que vende refrigerante fica nua. Inclusive na barraca dela tem até massagista! Claro… nu.

Foi muito divertida nossa ida a essa praia. Tomamos um refrigerante, tirei algumas fotos… Tomamos banho pelados! O Sr. Orgasmo amou! Disse que é uma delícia sentir a água nas coisas balançando.

Saindo de lá… novamente o “Vigia” da praia veio nos cumprimentar. Colocamos nossas roupas e fomos embora…

Assim, nos despedimos do carnaval… Foi nossa aventura de fechamento! Terça nossa folia teve fim… Buscamos o baby… Até ano que vem carnaval!