Plano amigo: O que é o Plano Amigo e como funciona

A Rede Plano Amigo está atualmente entre as melhores operadoras de saúde no Rio de Janeiro e vem atuando com excelência há meio século em parceria com o Hospital São José dos Lírios, um dos mais importantes de São Gonçalo.

O convênio médico do Plano amigo oferece consultas médicas, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e muitas outras especialidades aos seus associados. Isso tudo para que o paciente tenha um atendimento completo e de alta qualidade.

Planos disponíveis

O Plano Amigo oferece convênios médicos individuais, empresariais, coletivos e familiares.

Os Planos Familiares oferecem convênio médico de qualidade para toda a família com diferenciais de coberturas para melhor atendê-los. Já os Planos Individuais são ideais para quem quer assegurar um atendimento médico e hospitalar em São Gonçalo ou Niterói com total qualidade e conforto.

Os planos empresariais são perfeitos para garantir a qualidade de vida de seus colaboradores. E os planos são disponibilizados de forma personalizada e de acordo com as necessidades e características de cada empresa.

A Rede credenciada de Saúde do Plano Amigo está disponível em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, mas tem foco na região de São Gonçalo e Niterói. A rede possui muitas clínicas, laboratórios e hospitais, prontos para atender os seus associados. O Plano amigo conta com a estrutura de alto nível do hospital São José dos Lírios, com apartamentos muitos confortáveis, equipe competente em diversas especialidades, e equipamentos modernos. Tudo pensado para proporcionar qualidade no atendimento médico e bem-estar aos seus pacientes.

Além disso, há um centro de diagnóstico São José, onde o associado pode fazer ultrassons com Doopler e muitos outros exames de diversas especialidades.

Pesquise sobre o Plano Amigo e confira suas vantagens e custo benefício, e tenha acesso há um dos melhores planos de saúde do Rio de Janeiro.