Plano amigo: o que é o plano amigo e como funciona

Você já ouviu falar em plano amigo? Se ainda não conhece essa modalidade de plano de saúde, venha comigo que foi lhe mostrar o que é e como funciona essa modalidade de plano. Confira!

O que é o Plano Amigo e como funciona?

O Plano Amigo é uma modalidade de plano de saúde que vem ganhando espaço entre as operadoras. O grande diferencial do plano amigo é que você pode optar por percentuais de coparticipação em consultas e procedimentos listados no manual de coparticipação do plano.

Neste caso quanto maior o percentual de coparticipação você escolher, menor será o valor da sua mensalidade. É um plano ideal para a família, pois também, quanto maior o número de pessoas participantes, maior também é a redução na sua mensalidade.

E o melhor de tudo, é que no plano amigo a coparticipação é somente válida para consultas, exames e procedimentos ambulatoriais, em caso de cirurgias ou internações a cobertura é de 100%, ou seja, não cobra a coparticipação.

Plano Amigo empresarial

O Plano amigo também é muito bacana para o empresário, isso porque oferece diversas vantagens para sua empresa. Para isso basta ter o número mínimo de vidas para o pacote de atendimento do plano.

Confira as vantagens:

Atendimento de um consultor de relacionamento para auxiliar na cogestão do plano; Tele atendimento para o RH das empresas; Diversas ferramentas gerenciais que auxiliam no controle e administração do plano da sua empresa. Relatórios personalizados e sistema de geração de dados para cobrança e sistema de geração de dados para coparticipação; Sistema de implantação com palestras e outros benefícios aos colaboradores da empresa conveniada.

Enfim, o plano amigo é uma excelente opção para quem deseja economizar, mas não abre mão de um bom plano de saúde. Assim cada cliente pode escolher qual a melhor alternativa para sua necessidade.