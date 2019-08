Perder Peso com Óleo de Coco

O óleo de coco pertence a um dos superalimentos mais populares. Não é de se admirar, que o coco seja dado como o alimento número um entre os superalimentos, dado as suas qualidades positivas, sem contar o sabor tropical sua variedade de formas. Especialmente o óleo que é muito popular, porque por ser um verdadeiro agente de emagrecimento.

O ÓLEO DE COCO AJUDA VOCÊ A PERDER PESO?

A resposta é sim e não. O óleo de coco tem muitos ingredientes positivos. Estes incluem, em particular, os triglicerídeos de cadeia média, que são processados ​​diferentemente pelo corpo do que outras gorduras. O óleo de coco é, portanto, mais fácil de digerir, dá ao corpo todo energia rapidamente e, portanto, aumenta o metabolismo. Ao mesmo tempo, as chamadas cetonas, que surgem dos triglicerídeos, não são armazenadas nos depósitos de gordura.

O óleo de coco não é uma cura milagrosa. Embora seja uma boa alternativa para outros óleos e manteiga, ainda contém altos níveis de gorduras e calorias, assim como qualquer outro óleo. Mas isso sozinho não é suficiente. O óleo de coco deve fazer parte de uma dieta saudável e pode ser combinado com capsulas para emagrecer.

COMO RECONHEÇO O BOM ÓLEO DE COCO?

Uma boa opção dever ser prensado a frio, que é o caso de todos os óleos vegetais. Se o óleo é aquecido demais durante o processo de produção, os bons ingredientes são perdidos e o sabor também pode sofrer alteração. Além disso, deve-se escolher um óleo de bio-graduação, pois garante que nenhum pesticida tenha atingido o coco durante o crescimento.

O hype sobre produtos de coco vem acontecendo há vários anos. Como resultado, mais e mais monoculturas estão sendo criadas. Não proporcionam bom gosto nem boas condições de trabalho aos agricultores. Portanto, preste atenção também na origem e no selo, que garantem condições de trabalho justas.

ÓLEO DE COCO PARA A PELE E CABELO

O óleo de coco não é apenas um ótimo complemento para a dieta, mas um verdadeiro multiuso. Você pode usá-lo no seu cabelo por exemplo.

Espalhe-o nas pontas e deixe por várias horas, de preferência durante a noite. Mesmo com a caspa resultante do couro cabeludo seco, o óleo de coco pode ajudar.

O óleo de coco também é ideal para a remoção de maquiagem. Devido ao seu efeito antibacteriano, também é adequado para a pele problemática propensa a impurezas, bem como para as secas. Basta pegar uma gota do óleo e aquecer entre as mãos.

ÓLEO DE COCO PARA DENTES BRANCOS

Um óleo vegetal como o coco pode clarear os dentes através de bochecho por 15 a 20 minutos na boca. Isso é para remover toxinas da boca. Isso fortalece o esmalte, previne o mau hálito e os dentes são mais claros.

OUTROS ARTIGOS DE COCO

Claro, o coco não fornece apenas o óleo. A fruta e a casca completas são processadas e usadas nas áreas de cultivo. Descubra aqui quais qualidades positivas também possuem os outros produtos.

LEITE DE COCO COMO ALTERNATIVA AO LEITE SEM LACTOSE

O leite de coco é especialmente utilizado pelos os vegans, como uma alternativa saudável ao creme e à manteiga. Além disso, o leite do coco é naturalmente isento de lactose. Você pode cozinhar com ele, criar smoothies cremosos e até mesmo levá-lo no pão como substituto da manteiga.

ÁGUA DE COCO DURANTE O ESPORTE

A água de coco é uma bebida isotônica natural e de baixa caloria. Isso o torna ideal para atletas que podem reabastecer rapidamente seu equilíbrio mineral. As vitaminas e nutrientes contidos têm muito mais benefícios, e a água de coco também é particularmente refrescante.

AÇÚCAR DE COCO

Açúcar de coco, ao contrário de sua reputação, não é mais saudável ou menor em calorias do que o açúcar de mesa comum. Mas o que é certo, ele tem um gosto muito especial, que lembra o caramelo. Isto é especialmente bom para sobremesas aromatizantes.