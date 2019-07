Máquina de cartão de crédito: Conheça as máquinas com menores taxas

Atualmente é possível adquirir uma máquina de cartão de crédito sem precisar pagar taxas abusivas em cada transação. Esse é um grande benefício que apenas algumas empresas oferecem aos seus clientes, que por sua vez podem economizar bastante.

No entanto, essa oportunidade é conhecida por poucos empresários ou pessoas físicas. Muitas vezes continuam pagando taxas elevadas por usar a maquininha e veem seus lucros sendo minado no final do mês.

Quer evitar isso? Então continue lendo para descobrir a nossa lista das máquinas de cartão de crédito com as menores taxas do mercado. Aproveite e faça uma contratação econômica.

Máquina de cartão de crédito Getnet

A máquina de cartão de crédito da Getnet é uma das que estão oferecendo as menores taxas em 2019. A empresa anunciou que será paga uma taxa uniforme de apenas 2% para o débito ou crédito à vista, assim como o recebimento do valor vendido em até 2 dias. Essa condição é válida para MEI ou pessoa física.

Máquina de cartão de crédito Rede

Outra operadora que oferece máquina de cartão de crédito com taxas baratas é a Rede. Recentemente, a instituição mudou sua política de cobrança e estipulou que a partir de 02/05/2019 os clientes podem vender no crédito à vista, receber em até 2 dias e sem precisar pagar nenhuma taxa de antecipação.

Máquina de cartão de crédito Safrapay

A Safrapay também promete taxas menores para os clientes que usarem a sua máquina de cartão de crédito. A nova política de tarifas é aplicada tanto para clientes antigos, quanto novos e ela cobra uma taxa de 0% nas modalidades de cartão de crédito à vista e parcelado para quem vende até R$50.000 por mês.

Isso significa que você pode vender até esse limite sem precisar pagar nenhuma tarifa a mais.