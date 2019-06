Máquina de cartão: 2 Melhores empresas de máquina de cartão

Hoje em dia o dinheiro em papel está em desuso no mundo inteiro. Com a popularidade dos cartões lá em cima, andar com dinheiro na carteira é coisa do passado. A praticidade e a segurança em não precisar sacar dinheiro é um dos motivos que as pessoas preferem fazer os pagamentos das compras com cartões. Então, se você é um comerciante, é essencial que possua uma máquina de cartão que aceite as formas de pagamento que seu cliente possui.

Atualmente, não existe mais um monopólio das empresas que oferecem o serviço das máquinas de cartão. Existem diversas empresas no mercado onde você pode comprar a sua e não mais apenas alugar, como era antigamente.

Por isso, para de ajudar a escolher a melhor máquina de cartão, selecionamos as duas das mais conhecidas empresas de intermediação de pagamento e vamos expor as informações para você.

As 2 Melhores empresas de máquina de cartão

PagSeguro

A PagSeguro tem disponível as seguintes máquinas de cartão:

Moderninha Pro: Conexão: por wifi, bluetooth e chip Preço: por 12 x R$ 64,90 ou R$ 778,80 à vista

Moderninha Plus Conexão: por wifi e chip Preço: por 12 x R$ 28,90 ou R$ 346,80 à vista

Minizinha Chip Conexão: por wifi e chip Preço: por 12 x R$ 28,90 ou R$ 346,80 à vista

Minizinha Conexão: por bluetooth Preço: por 12 x R$ 5,70 ou R$ 68,40 à vista Prazo de recebimento: em 1 dia útil



Mercado Pago

A Mercado Pago tem disponível as seguintes máquinas de cartão:

Point I Conexão: por wifi Preço: por 12 x R$ 23,90 ou R$ 268,80 à vista