IPVA SC: Como consultar IPVA no estado de Santa Catarina?

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ou IPVA, também é um imposto obrigatório para quem mora em Santa Catarina.

Necessitando ser pago todos os anos, onde caso você não efetue o pagamento, isto poderá ocasionar uma série de problemas, como até mesmo o não licenciamento do seu veículo.

Se você mora no estado de Santa Catarina, é preciso entender sobre o processo de recolhimento IPVA SC e ficar atento para não perder o prazo de pagamento.

O não pagamento, além de impedir o licenciamento, pode ocasionar outros problemas junto ao DETRAN SC.

Por este motivo, neste artigo falamos mais sobre o IPVA SC e como consultar o valor de pagamento.

O que é o IPVA SC?

O IPVA SC ou Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, é o cobrado de todos os proprietários de veículos Automotores terrestres.

A sua arrecadação é feita pelos estado, onde 50% do valor arrecadado é destinado ao governo nacional, e a outra metade pertence ao local onde o veículo foi registrado.

O valor do IPVA a ser pago varia de estado para estado, sendo determinado por cada governo, tendo cada seus critérios.

O objetivo do IPVA é arrecadar dinheiro, e o imposto é cobrado apenas de veículos terrestres, assim não barcos, lanchas, e afins não possuem essa cobrança.

O imposto é cobrado anualmente, e dinheiro arrecada não é utilizado para a manutenção de estradas ou ruas, ele é utilizado apenas para uso fiscal. O IPVA pode ser pago à vista ou parcelado em até três vezes.

Entenda o valor do IPVA SC

Não há como saber o valor exato que é cobrado pelo IPVA SC, pois assim como é cobrado nos outros estados, o valor é estabelecido através das taxas das alíquotas e também é levado em consideração o valor do automóvel.

As taxas cobradas são:

1% para veículos terrestres com duas ou três rodas e de (transporte de carga ou passageiros).

2% para veículos terrestres de passeio;

1% para veículos de locação

1% para as motos.

Onde pagar o IPVA SC

O pagamento do IPVA SC pode ser feito em bancos conveniados como: Banco Bradesco, Banco Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú-Unibanco e Sistema Bancoob.

Os veículos fabricados até o ano de 1985, estão isentos de pagar do IPVA SC, e o recomendado é que você realize o pagamento a vista, para conseguir um desconto e economizar.

Como consultar o IPVA SC

Para você consultar o IPVA SC e saber o valor a ser pago e outros detalhes sobre o imposto é bem simples.

Basta acessar o site do DETRAN de Santa Catarina logo ir na opção de consulta, e digitar a placa de seu veículo e o seu RENAVAM e prosseguir com a busca e concluir a sua consulta por mais detalhes.

No site do DETRAN de Santa Catarina também é possível imprimir boleto para realizar o pagamento na Lotéricas ou Banco do Brasil.

Não atrase o pagamento

Para quem possui seu veículo cadastrado no DETRAN do estado de Santa Catarina, o aviso de pagamento do IPVA SC é feito através dos correios em seu endereço de residência.

Esse primeiro aviso é a melhor forma de consulta dos valores atualizada, pois conta o valor para pagamento avista sem atraso, e também as datas corretas para o pagamento das parcelas de seu IPVA, caso você decida dividir o seu imposto em até três vezes.

Caso você deseje, você pode consultar as datas de pagamento do IPVA SC do ano anterior, uma vez que estas tendem ser bem próximas a cada ano.

Curiosidades sobre o IPVA SC

Confira abaixo algumas curiosidades sobre o IPVA SC:

O IPVA é um imposto estadual, onde somente os Estados e o Distrito Federal têm competência para instituí-lo de acordo com o art.155, III da Constituição Federal.

Ele é um imposto sobre veículos automotores, e não incide sobre embarcações e aeronaves.

A base de cálculo do IPVA leva em consideração o valor do veículo, onde este é estabelecido pelo estado que cobra o imposto.

A função do IPVA é apenas fiscal.

Pague em dia seu IPVA SC

Uma dica que damos é você realizar o pagamento do seu IPVA SC em dia e a vista, desta forma você consegue desconto, e economiza dinheiro para outras contas de início de ano.