IPVA 2019: veja as novas regras do IPVA 2019

O IPVA 2019 passou por algumas mudanças significativas este ano. Quem adquiriu um carro ou já possui há muito tempo é importante ficar atento às alterações para não sofrer penalidades.

Para quem é novato no termo, IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é um pagamento obrigatório que todo dono de veículo (carro, ônibus, moto ou caminhão) precisa fazer anualmente.

Assim como o IPVA, existe o DPVAT (Seguro de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres), um seguro que protege o condutor, os passageiros e os pedestres, em caso de acidente no trânsito.

Quer saber o que mudou nas regras do IPVA 2019? Acompanhe este artigo e fique por dentro!

Quais as novas regras do IPVA 2019?

Entre as mudanças nas regras do IPVA 2019, estão:

pagamento no cartão de crédito;

sem parcelamento antecipado;

parcelamento no cartão de crédito ou no débito em até 12x;

mudança de pagamento conforme a placa do veículo;

quitação da parcela com 10% de desconto até 15/01/2019;

parcelamento pago em 10x sendo o primeiro pagamento até 15/01/2019 e/ou sem desconto com prazo em 15/10/2019.

As novas regras do IPVA 2019 podem ser diferentes em cada Estado, por isso é importante se informar junto ao DETRAN de sua região ou Receita Federal da sua cidade.

Por exemplo, quem tem carro licenciado no Rio de Janeiro pode usar o Parcele Tudo, programa do DETRAN para parcelar multas.

Feito o pagamento, a compensação bancária se dará em até 24 horas em dias úteis e em até 2 dias nos finais de semana.

Essas foram as novas regras do IPVA 2019. A possibilidade de quitar multas no cartão e no débito em até 12x está na Resolução nº 736, de 5 de julho de 2018 e Portaria nº 149, de 12 de julho de 2018.