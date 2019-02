Empréstimos simulação: 4 Sites para fazer simulação de empréstimos

Fazer um empréstimos simulação nunca esteve tão fácil, já que hoje é possível fazer isso de forma online, e em sites das principais financeiras e bancos do país.

Além da simulação, é possível até mesmo fazer a contratação online, sendo mais prático e menos burocrático.

Abaixo, confira quatro dos principais sites para fazer empréstimos simulação de forma simples e rápida.

1. Just Online

O site Just Online, além de permitir que você faça empréstimos simulação online, também oferece a contratação desse serviço, com taxa de juros que podem várias de 2,8% a 7,2% ao mês.

No site, além da simulação e contratação, é muito simples quanto a parte burocrática, e oferece empréstimos pessoais de até R$ 20 mil com parcelas até 24 meses.

2. Creditas

A Creditas é outro site que possibilita a contratação e empréstimos simulação, com juros que podem várias de 1,15%, com imóvel como garantia, a 2,72%, com automóvel de garantia

Uma das principais vantagens desse site, é que ele concede empréstimos em valores elevados, e imóveis ou automóveis são aceitos como garantia.

3. Lendico

O site Lendico é outro você pode contratar e empréstimos simulação, com juros mensais de 2,97% a 7,5% ao mês ou 42,80% a 133,78% ao ano.

Uma das principais vantagens, é que o simulador informa de forma detalhada sobre as parcelas e juros aplicados pela instituição, garantindo total entendimento do cliente.

4. Bom pra Crédito

O site Bom para Crédito funciona como um mercado de empréstimo, onde, quando você fizer a empréstimos simulação aparecerão diversas opções de bancos e financeiras com ofertas disponíveis para você.

Com taxas de juros mensais que podem variar de 2% e 15% ao mês, o único contra é que você não consegue fazer a simulação online sem informar alguns dados pessoais.

Assim, esses são os principais sites onde você pode fazer um empréstimos simulação e contratação online de forma fácil e rápida.