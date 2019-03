Empréstimos para MEI: Entenda como funciona o processo

O microempreendedor individual (MEI) é uma forma de pessoa jurídica que define quem trabalha por conta própria. É uma forma de ter um CNPJ sem burocracia, basta fazer um cadastro no portal do empreendedor. A maioria das instituições financeiras disponibilizam créditos para essas pessoas, como é o caso dos empréstimos para MEI.

O pequeno empresário que está começando a sua carreira, trabalhando por conta própria, precisa de incentivo para isso. Ele necessita de dinheiro em caixa para conseguir começar o seu negócio. Por este motivo, essa categoria de empréstimos é muito interessante, pois, mostra que o microempreendedor recebe o “incentivo” de grandes bancos.

Reunimos todas as informações úteis que irão te auxiliar nesse processo.

Empréstimos para MEI: Linhas de crédito

Os Empréstimos para MEI possuem duas linhas de crédito:

1. Crédito

É o empréstimo comum, o microempreendedor pode solicitar Empréstimos para MEI em instituições financeiras privadas ou não. Mas preste atenção nas taxas, pois, elas não são iguais para um empréstimo de pessoa física. Por isso, vale a pena pesquisar e comparar as taxas de juros de diversos bancos.

2. Microcrédito

O Microcrédito é um programa social do governo federal. Ele tem como objetivo auxiliar os microempreendedores que não conseguem dar uma garantia as instituições financeiras, afinal, o faturamento deles é de no máximo R$ 120 mil por ano.

Para obtenção do microcrédito você não precisa comprovar renda, mas terá que apresentar alguma garantia, como imóvel, fiador ou um grupo solidário (composto por duas ou mais pessoas para se responsabilizar pela dívida) como condição para empréstimos para MEI.

Vantagens de Empréstimos para MEI

Mesmo com a crise econômica brasileira, o empreendedorismo teve um crescimento significativo no mercado brasileiro. A crise foi o maior incentivador aos novos empresários, pois, precisaram iniciar um novo negócio em função de ser necessário ter alguma renda.

A maior vantagem de empréstimos para MEI são as taxas de juros. As instituições financeiras trabalham com uma taxa de juros bem reduzida para Microempreendedor Individual. Porém, você precisará apresentar onde o dinheiro do empréstimo será investido.

As taxas de juros, geralmente, ficam entre 2 e 4%. Elas são compatíveis com o crédito oferecido, que não é liberado uma quantia muito grande. Afinal, o objetivo dos Empréstimos para MEI é aumentar a renda e iniciar ou impulsionar a empresa no seu início.

Apesar de todos os incentivos e facilidades, o microempreendedor ao solicitar empréstimos para MEI não pode ter restrição de crédito em instituições no seu CNPJ e, também, não pode ter no seu CPF.

Sabendo onde irá investir

Antes de você ir atrás de empréstimos para MEI, é muito importante que saiba onde irá investir o dinheiro que está buscando. Você deve planejar um plano de investimento para que futuramente esse crédito dê um retorno.

Um bom planejamento é essencial, pois, ao solicitar empréstimos para MEI e não direcionar bem o dinheiro, você pode não ter lucro e só acumular uma dívida. Os Empréstimos para MEI foram feitos com o intuito de facilitar a vida dos Microempreendedores individuais e dar um incentivo em suas empresas.