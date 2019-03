Empréstimos para MEI: Entenda como funciona o processo

No Brasil é cada vez mais comum, profissionais que optam pela escolha de abrir o seu próprio negócio. O MEI – Microempreendedor individual é uma das formas mais simples e econômicas de tirar o seu negócio da informalidade.

Ao se tornar um MEI você ganha o status de empreendedor, além de um CNPJ próprio. Com isso, você também pode contar com algumas vantagens empresariais. Os empréstimos para MEI, estão nessa lista, uma vez que como empresa, os acessos as instituições financeiras são facilitadas.

Neste post vamos lhe ajudara entender como funcionam os empréstimos para MEI. Então fique comigo e confira!

Empréstimo para MEI

Primeiramente precisamos compreender que os empréstimos para MEI dependem da condição de cada negócio. E que o dinheiro recebido no empréstimo necessariamente precisa ser investido na sua empresa, não podendo ser utilizado para fins pessoais.

Depois é importante que você tenha clareza da real necessidade da obtenção do empréstimo. Uma vez que ao contrair uma obrigação financeira com um banco ou outra instituição, você terá que garantir os pagamentos acordados. Sendo assim é importante analisar se o valor realmente é necessário, e planejar como ele será utilizado, e como a sua empresa irá pagar as parcelas contraídas.

Como conseguir um empréstimo para MEI?

1. Instituições Bancárias

Basicamente é possível conseguir empréstimos para MEI, através de instituições bancárias, no entanto você terá que comprovar ao banco que tem condições de arcar com as parcelas do valor solicitado.

Além disso, é essencial que a documentação do MEI esteja em dia, normalmente os bancos solicitam os seguintes documentos:

Certificado de Condição do Microempreendedor Individual (CCMEI);

Documentos pessoais do MEI(RG e CPF).

Comprovante de endereço residencial do Microempreendedor.

2. Operadoras de empréstimos online

Hoje em dia é possível conseguir empréstimos para MEI, na internet, onde os valores são creditados como empréstimos pessoais. Assim você pode investir o dinheiro em sua empresa, ou empreendimento.

Esse tipo de negociação normalmente oferece algumas vantagens, tais como:

Processo 100% online;

Taxas de juros baixas;

Possibilidade de investir o crédito em sua empresa ou em questões pessoais.

Assim você pode utilizar um crédito de pessoa física para alavancar o seu negócio. Existem operadoras que trabalham com ou sem consignação, você pode escolher a melhor opção para você.

3. Microcrédito

É uma linha de crédito utilizada para valores menores, e consequentemente oferece empréstimos para MEI com menos burocracia. No entanto é importante ressaltar que a responsabilidade deve sempre ser considerada, onde o planejamento é essencial para que o crédito seja bem aplicado.

Outra questão em relação aos empréstimos para MEI é que eles são excelentes oportunidades para quem deseja ver o seu negócio crescer. Mas que devem ser utilizados com cautela, ou você pode acabar contraindo dívidas que o seu empreendimento não tem condições de arcar.

Por isso, sempre realize um bom planejamento e avalie se o crédito do empréstimo realmente irá auxiliar a sua empresa a crescer. Pondere os prós e contras e avalie se os empréstimos para MEI são viáveis para o seu negócio.