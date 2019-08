Empréstimo para negativado: Saiba mais

O aumento das pessoas negativadas nos últimos anos é algo impressionante, isso se deve a crise, a instabilidade da inflação e o grande aumento dos preços nos diferentes setores do mercado. As dívidas mais comuns encontradas são devido ao atraso no pagamento do cartão de crédito, contas de consumo (água, energia, gás), escola das crianças, IPVA e IPTU.

Segundo um estudo feito pela SPC Brasil, mostra que mais de 60 milhões de brasileiros estão inadimplentes e consequentemente negativados. Ou seja, mais de 40% da população brasileira adulta está negativada.

Empréstimo para negativado

Em momentos que estamos com dívidas, uma alternativa que todos pensamos é de emprestar dinheiro. Assim, você consegue quitar as dívidas e não ficar pagando muito juros. Porém, quando você está com o nome sujo, solicitar um empréstimo pessoal é algo que você não costuma pensar muito, com medo de ter uma recusa ao solicitar. Por isso, que foi criado o Empréstimo para negativado, uma alternativa para aquelas pessoas que estão inadimplentes, mas precisam de um dinheiro extra.

Modalidades de empréstimos para negativados

Empréstimo para negativado desconto folha: se você é servidor público e está negativado, pode emprestar dinheiro e ter as parcelas descontadas direto na folha de pagamento;

Empréstimo para negativado consignado INSS: se você recebe algum benefício do INSS, como pensão ou aposentadoria, pode pagar mensalmente descontado diretamente sobre o benefício;

Empréstimo para negativado com garantia de imóvel: Você pode colocar como garantia um imóvel quitado em seu nome como garantia do empréstimo;

Empréstimo para negativado com garantia de veículos: você pode colocar como garantia de pagamento seu carro ou moto que estejam quitados.

Cuidado com os golpes

Muitos golpistas se aproveitam dos momentos de desespero das pessoas e aplicam golpes. Por isso, se a oferta for muito atraente, sempre desconfie. Outra dica muito importante é que se a empresa solicitar um pagamento antecipado, não faça, pois, é golpe.