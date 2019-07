Empréstimo Online: 10 Motivos para fazer um empréstimo online

A modalidade de empréstimo online nada mais é do que buscar uma opção de crédito através de financiadoras pela internet. Há algum tempo, se você precisasse de um empréstimo, teria que ir até a loja da financiadora escolhida ou um banco.

Essa modalidade vem crescendo a cada dia por conta da comodidade e facilidade de se fazer cotações e contratações de empréstimos a distancia. Ficou interessado na modalidade? A seguir, mostraremos algumas vantagens que podem ajudá-lo a fazer o seu empréstimo online:

1. Processos rápidos e acessíveis

Essa é uma preocupação muito importante, afinal, quem precisa de um empréstimo tem uma certa urgência pra ter esse dinheiro em mãos

O empréstimo online é 100% contratado pela internet, podendo realizar todo o processo do conforto da sua casa e com toda a segurança.

2. Burocracia reduzida

Geralmente, quando solicitamos empréstimo, a análise de crédito e muito burocrática e demorada. Com o empréstimo online, a burocracia é praticamente nula, uma vez que você envia os documentos necessários pelo próprio site da financeira, recebendo uma resposta rapidamente.

3. Praticidade

Unindo a redução de burocracia com a agilidade dos processos em um empréstimo online temos a praticidade para a transação.

4. Comparação de taxas e juros

Os empréstimos geralmente são solicitados em situações de emergência, com isso, acabamos assinando contratos sem saber adequadamente onde estamos entrando.

Com o empréstimo online é possível fazer a leitura com cautela do contrato e escolher pela melhor financiadora.

5. Segurança

Com certeza é bem mais seguro contratar um empréstimo online do que presencialmente. Constantemente somos observados quando entramos ou saímos de instituições financeiras, pois estimasse que sairemos desse lugar com valores e o risco de assalto acaba sendo bem maior.

6. Transparência

Ao nos direcionarmos a um banco, por exemplo, para fazer uma contratação de empréstimo, o gerente pode “empurrar” um serviço dizendo que o mesmo será mais adequado a nossa necessidade. Com o empréstimo online não tem enganações.

7. Gratuito

Algumas financiadoras e bancos cobram por você solicitar um empréstimo. Fazendo a transação online esse valor pela contratação não é cobrado.

8. Simulação sem compromisso

As vezes temos medo de fazer uma solicitação de empréstimo pessoalmente com medo de não sairmos do local sem levar o produto. Com o empréstimo online você não tem o compromisso de fechar contrato se o mesmo não lhe agradar.

9. Educação financeira

Algumas empresas de empréstimo online além de prestar o serviço do empréstimo online fazem uma educação financeira com seus clientes para que o risco de inadimplência possa diminuir gradativamente.

10. Menores taxas

Os empréstimos online geralmente contam com taxas menores justamente pela facilidade que o cliente tem em pesquisar diversas instituições ao mesmo tempo, criando assim uma competitividade maior.