Empréstimo Consignado: O que é empréstimo consignado?

Você sabe o que é um empréstimo consignado. É aquele que fica alienado ao seu salário, ou seja, somente quem tem renda fixa, ou é assalariado ou aposentado pode usufruir deste benefício. Neste post vamos lhe mostrar o que é empréstimo consignado. Confira:

Conhecendo o empréstimo consignado

O empréstimo consignado é aquele que fica vinculado ao seu salário ou aposentadoria. Sendo assim as parcelas são diretamente descontadas do seu salário assim que ele cai na renda. Sendo que sua renda fica comprometida até a finalização do pagamento das parcelas.

A melhor coisa do empréstimo consignado é que ele possui os menores juros do mercado, uma vez que a instituição financeira tem a garantia de receber os valores. No entanto não é todo mundo que pode utilizar esse recurso, veja se você se encaixa no perfil:

Aposentado Pensionista do INSS Assalariado Funcionário público.

O empréstimo consignado é uma ótima opção para quem precisa de dinheiro rápido e com taxas de juros baixas. No entanto é preciso utilizar esse recurso com cautela, e analisar se as parcelas realmente cabem no seu orçamento.

Vantagens e desvantagens do empréstimo consignado:

Taxas de juros baixas: As taxas de juros são as menores do mercado, sendo abaixo das demais linhas de crédito. Contratação facilitada: Como os pagamentos são condicionados ao seu salário a contratação é muito rápida e fácil. Você pode receber o crédito em poucos dias; Parcelamentos a longo prazo: Você pode parcelar o valor do seu empréstimo consignado em até 120 meses para pagar. Existem linhas de crédito para até 20 anos para pagamento. No entanto basta analisar se vale a pena comprometer a sua renda durante tanto tempo assim. Em caso de demissão do emprego: Uma das desvantagens do empréstimo consignado é que em caso de demissão do seu emprego, o valor do empréstimo deve ser quitado de uma só vez. Assim é importante ficar atendo, caso ocorra essa possibilidade como você agirá para quitar a dívida. Dívida a longo prazo: O empréstimo consignado é uma dívida a longo prazo. Assim você terá um salário reduzido durante muito tempo. Então é importante analisar a viabilidade desta condição, para não se arrepender depois.

Quando vale a pena solicitar um empréstimo consignado

Por ter juros mais baixos, muitas pessoas não analisam com critério a contratação do empréstimo consignado, o que pode se tornar um problema. Então antes de contratar tenha certeza de que você realmente precisa do dinheiro, afinal o empréstimo consignado é como emprestar dinheiro do banco.

No entanto existem casos onde a utilização do empréstimo consignado pode ser viável, tais como:

Urgências médicas;

Emergências familiares;

Pagamento de dívidas;

Desastres naturais;

Enfim, são diversos os motivos que você pode optar em solicitar um empréstimo consignado. Então antes de qualquer coisa, analise a sua condição e veja se vale a pena.

E ai conseguiu tirar suas dúvidas? Espero que tenhamos ajudado a entender se o empréstimo consignado é uma boa opção para você.