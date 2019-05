Empréstimo Consignado: Como funciona, quem pode fazer e como solicitar?

O empréstimo consignado é uma das modalidades de crédito disponível no mercado nacional, e conta com uma série de diferenciais.

Um desses diferenciais são os juros mais baratos, já que as parcelas desse empréstimo são descontadas diretamente do benefício ou salário do solicitando, trazendo mais segurança à instituição financeira que emprestam o dinheiro.

Mas, apesar dessas e de outras facilidades, o empréstimo consignado não está disponível para todas as pessoas, apenas para um pequeno público que explicaremos mais abaixo.

Assim, veja abaixo como funciona o empréstimo consignado, quem pode fazer e como você pode solicitar o seu.

Como funciona o empréstimo consignado?

O empréstimo consignado é um tipo de empréstimo, que possui o pagamento das parcelas descontadas diretamente do contracheque ou do benefício do INSS, no caso dos aposentados e pensionistas.

Devido à garantia maior de pagamento, esta é uma das modalidades com maior facilidade e rapidez no momento da contratação.

Também, trata-se de uma das modalidades de crédito com a menor taxas do mercado brasileiro.

Quem pode fazer o empréstimo consignado?

Como o empréstimo consignado é descontado diretamente do contracheque ou benefício, é preciso ter renda fixa comprovada, para solicitá-lo.

Mas, de forma geral, os grupos que podem solicitar um empréstimo consignado são:

Aposentados e Pensionistas do INSS

Servidores Públicos (Municipal Federal e Estadual)

Militares

Trabalhadores com carteira assinada

Cada um dos grupos apresenta algumas regras de contratação específicas para o empréstimo consignado, que pode variar de banco para banco.

Como solicitar o empréstimo consignado?

Para solicitar seu empréstimo consignado, caso você seja trabalhador com carteira assinada, primeiro você precisa saber se a empresa onde você trabalha possui convênio com algum banco que ofereça essa opção.

No caso dos militares, aposentados e pensionistas é mais fácil, bastando se dirigir a bancos ou financeiras especializados em empréstimo consignado.