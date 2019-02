Dpvat Bradesco: Veja como pagar o dpvat no Bradesco

Se envolver em acidentes é algo que gera inúmeros transtornos. Sejam eles financeiros, psicológicos, físicos ou pessoais, o fato é que os acidentes ocorridos em vias terrestres em todo território brasileiro tem aumentando com uma grande frequência, e muitas vezes são fatais.

Não importa quem causou o acidente, estar envolvido em alguma colisão gera transtornos e traumas. Mas você sabia que existe um seguro para quem se envolve em acidentes desse tipo? Você sabia ainda que, independentemente de quem causou o acidente, todos os envolvidos têm direito a ele? Sabia também que, não importa se você estava em um veículo ou não, estar envolvido no acidente já lhe dá direito ou DPVAT?

É sobre o DPVAT que vamos falar hoje!

DPVAT – o que é?

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres ou por sua carga a pessoas transportadas ou não, ou DPVAT, é um seguro que criado em 1974 que tem caráter social. Esse seguro tem a função de indenizar as vítimas de acidentes terrestres, estejam elas no automóvel ou não, independente do responsável pelo acidente.

Ou seja, você se envolveu em um acidente na via terrestre, independente de quem tenha causado o acidente, seja você motorista, passageiro ou apenas um pedestre que passava no local no momento do ocorrido e também tenha sido atingido, você tem direito de receber o DPVAT.

Esse seguro, o DPVAT, é pago por todos os proprietários de veículos, sendo um seguro obrigatório para todos aqueles que são donos de automóveis. Dessa forma parte do valor arrecadado, cerca de 45%, vai para o Ministério da Saúde, para o atendimento de vítimas de acidentes. 50% é destinado para a indenização do seguro e 5% é para o Ministério das Cidades.

DPVAT Bradesco

O Banco Bradesco, assim como as outras instituições bancárias, pode receber o pagamento do DPVAT. Ou seja, não há desculpas para não realizar o pagamento do seguro, e vale lembrar que a chance de precisar utilizar o seguro é muito grande, afinal o número de acidentes que ocorrem em vias terrestres é de espantar.

Portanto, pagar o DPVAT Bradesco é possível, e iremos explicar como realizar o pagamento passo a passo. Dessa forma você saberá como pagar o DPVAT Bradesco e não terá dúvidas, nem correrá o risco de esquecer de realizar o pagamento.

Como pagar o DPVAT Bradesco

Para realizar o pagamento do DPVAT Bradesco é necessário, antes de mais nada, ser correntista do Banco Bradesco. Caso você já tenha conta no banco basta seguir os passos a seguir, o exemplo é baseado no pagamento pelo internet banking.