Doença Renal e sua Relação com Diabetes e Hipertensão Arterial

A doença renal crônica ocorre quando há funcionamento anormal dos rins por mais de 3 meses ou alteração estrutural do rim. Apesar de ser muito raro, e contar com estratégias eficazes para a sua prevenção e detecção precoce, frequentemente não é reconhecida até os estágios terminais da doença que necessitam de tratamento de diálise ou transplante renal, com consequente deterioração da qualidade de vida e anos de vida perdidos.

Qual é a função dos rins?

Os rins são dois órgãos situados na parte baixa das costas, que têm o tamanho de um punho. Para se manter vivas, as pessoas têm que ter pelo menos um rim que está funcionando bem. O trabalho realizado pelos rins é chamado de função renal. As três funções renais principais são:

Eliminar as toxinas e o excesso de água do corpo

Manter o equilíbrio químico do corpo

Produzir hormônios que regulam a produção de glóbulos vermelhos e a pressão sanguínea, e contribuem para a saúde dos ossos

O que causa a doença renal?

A diabetes é a causa mais comum da insuficiência renal. Se os rins deixam de funcionar, precisa de tratamento especial, tal como a diálise (que é um método de filtrar as toxinas para eliminá-los do sangue) ou um transplante de rins para permanecer vivo.

Uma complicação comum da diabetes é a pressão alta (hipertensão). A hipertensão constante também produz dano gradual nos rins e aumenta os efeitos da diabetes. As doenças renais em estágio avançado, muitas vezes são permanentes. Por este motivo, deve-se manter a hipertensão sob controle, identificar e tratar devidamente a diabetes.

Qualquer pessoa pode ter diabetes, pressão alta ou doença renal. No entanto, as pessoas obesas e as que têm antecedentes familiares de qualquer um desses distúrbios correm maior risco.

Como é diagnosticada a diabetes e a hipertensão?

A diabetes é diagnosticada por meio do nível de açúcar ou glicose no sangue. As pessoas com um nível de glicose de 126 mg/dL ou mais têm diabetes. Um nível de glicose de 100 a 125 mg/dL é superior ao normal e aumenta o risco de ter diabetes. Com o tempo, se não se controla o nível de glicose no sangue, pode levar a complicações do diabetes como:

cegueira

danos neurológicos

ataques cardíacos

problemas de circulação nas pontas

insuficiência renal.

A hipertensão é diagnosticada medindo a pressão arterial. As pessoas com pressão arterial de 140/90 mm Hg ou mais sistematicamente têm hipertensão arterial.

Se você sofre de diabetes, controlar o nível de glicose e pressão arterial pode ajudá-lo a proteger os rins.

Como se diagnostica a doença renal?

A doença renal é diagnosticada com testes de urina e sangue. O primeiro indício de problemas renais em pessoas com diabetes, é a presença de pequenas quantidades de proteína na urina. Sem tratamento, esta doença leva mais proteína na urina, em seguida, a perda gradual da função renal e, finalmente, para uma doença crônica ou permanente dos rins. Um teste de urina que pode detectar estes transtornos.

Vários testes de sangue podem determinar a capacidade dos rins para filtrar e eliminar (limpar) as toxinas do sangue. Entre elas encontram-se o teste de creatinina e nitrogênio ureico sanguíneo.

Como proteger os rins?

A proteção dos rins começa com saber se tem algum dos fatores de risco que causam a doença renal: obesidade, pressão alta ou diabetes. Por conseguinte, o controle periódico do peso, da pressão e da glicose podem identificar problemas na fase inicial.

Os médicos usam diferentes tipos de medicamentos para tratar o alto nível de glicose no sangue em pessoas com diabetes, incluindo medicamentos orais (comprimidos) e a insulina. É importante manter o nível de glicose o mais normal possível. O nível recomendado é de menos de 130 mg/dL na parte da manhã e 180 mg/dL após as refeições. O teste de sangue para a hemoglobina A1C avalia quão bem você está controlando o nível de glicose no sangue a longo prazo. Normalmente, isso é feito a cada três a seis meses. Um resultado de cerca de 7 por cento no teste indica um bom controle da glicose.

Em pessoas com diabetes e hipertensão, a pressão arterial deve ser de menos de 130/80 mm Hg. Vários tipos de medicamentos usados para baixar a pressão arterial e ajudar a proteger a função dos rins.

Prevenção da Doença Renal

Se você tiver algum dos fatores de risco de diabetes, pressão alta ou doenças do rim, fale com o seu médico. A prevenção e o tratamento da doença renal dependem de seu caso específico. Por exemplo, se tem diabetes, seu médico pode recomendar um teste de urina pelo menos uma vez por ano para ver se tem proteína na urina e exames de sangue para avaliar a função dos rins.

Também pode cuidar da sua saúde se você mantém uma dieta saudável, faz exercícios quase todos os dias, não fume e evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e outras substâncias. Estas incluem os medicamentos de venda sem prescrição médica, tais como aspirina, acetaminofeno e ibuprofeno. Se você tem pressão alta, deve-se limitar a quantidade de sal que ingere. Se você é diabético, você deve tratar a diabetes e limitar a quantidade de carboidratos. As pessoas com função renal afetada tem que fazer mudanças em sua dieta para também limitar a proteína, o colesterol e o potássio.

