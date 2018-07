decorando sala de jantar

Sala de jantar ganha amplitude e sofisticação na Casa Cor MS

Reunir a família em torno da refeição é tradição milenar. Por ser um momento onde se recebe também amigo, as pessoas apostam na decoração da sala para apreciar um prato simples ou requintados. Na sala de jantar da Casa Cor Mato Grosso do Sul, o espaço de 28 m² foi elaborado pelas designers Maria Inês Barcelos e Maria do Carmo Rondon, com a proposta de ser um ambiente atemporal e deram o toque da sofisticação ao local, criando uma atmosfera com um jeito moderno chique.

“Foi um desafio para nós, normalmente uma sala de jantar é grande e pode-se trabalhar com vários segmentos. Como o espaço é pequeno apostamos no trocadilho ‘Menos é Mais’ e a transformamos em um espaço amplo”, completa Maria do Carmo.

As profissionais reforçam que a composição do ambiente é de uma decoração quase que imutável, como o vaso de cacto, uma planta que não precisa de uma manutenção constante e tem durabilidade.

“Trabalhamos duas linhas, a contemporânea e a moderna, mas pensamos exatamente em uma sala formal que não precise ser modificada ou trocada constantemente, porém, demos um leve toque da modernidade e apostamos no lustre e na iluminação”, acrescenta a designer Maria do Carmo.

Decorando com enxoval de casa e iluminando a sala de jantar

Iluminada por um grande lustre em cristal que reforça o quesito da elegância do ambiente, a luz da sala é um detalhe que merece reconhecimento. Com cinco opções de iluminação, as profissionais inovaram apostando na tecnologia, e segundo elas a luz varia de um momento para o outro, como uma mais intensa para apreciar uma simples refeição como uma mais baixa para um jantar a luz de velas. O ponto alto do ambiente fica por conta da mesa de jantar em espelho, acompanhada por oito cadeiras em veludo italiano de cor berinjela.

Algumas preciosidades ainda conferem glamour ao ambiente, como o par de espelhos antigos olho-de-boi e arandelas, tudo folheado a ouro. Além de botânica nas gravuras, sobre um móvel chinês uma tela abstrata do artista brasileiro Yutaka Toyota.

Prataria, objetos clássicos e vasos em murano arranjados com flores da estação são inseridos no espaço.

Mantendo a linha dada pela Casa Cor Mato Grosso do Sul que é trabalhar com a sustentabilidade, as profissionais mantiveram o piso da casa feito em tábua corrida e também preservaram a arquitetura original da casa.