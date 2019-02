Consultar Operadora: Veja Como Consultar A Operadora Do Celular Antes De Ligar

Hoje em dia, a quantidade de empresas que oferece serviços telefônicos é muito grande. Não há mais uma única empresa que se encaixa a todo o público: cada pessoa é única e possui uma necessidade específica, por isso pesquisar e escolher a melhor operadora que se encaixe no seu perfil é o ideal.

Seja por insatisfação com o plano adquirido ou com a própria operadora, ou até mesmo para economizar dinheiro com planos mais em conta, os usuários tendem cada dia mais, a solicitar a portabilidade.

O que é a portabilidade?

A portabilidade é um serviço na qual permite o usuário trocar de operadora e manter o mesmo número. Ou seja, aqueles incovenientes de precisar avisar os amigos e mudar toda a agenda não existe mais.

Porém, junto com a portabilidade, uma questão complicada surge: Como saber qual a operadora de um número antes de realizar uma chamada?

Consultar operadora através de aplicativos

Tanto celulares com sistema operacional Android, quanto IOS, disponibilizam em suas lojas de aplicações – Google Play e App Store respectivamente, diversos aplicativos que permite consultar a operadora do número a se realizar a chamada.

Celulares com sistema Windows, também possibilitam os aplicativos, porém limitam a consulta à 6 por hora.

Consultar operadora através de sites

Caso você não queira baixar um aplicativo no seu celular, ou esteja sem internet no seu smartphone, existe a possibilidade de consultar operadora pelo seu computador, notebook ou tablet. Sites proporcionam aos usuários a facilidade e rapidez da consulta.

Com a Portabilidade, está cada vez mais difícil para o usuário saber a operadora de um número de celular antes de realizar a chamada. A maior vantagem de se consultar a operadora é a economia que isso gera, principalmente por usuários que utilizam de bônus proporcionados pelas empresas. Por isso fique atento: os minutos perdidos na consulta a operadora valeram muito a pena com a economiza proporcionada no fim do mês.