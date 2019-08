Consultar CPF: Como fazer consulta de CPF negativado online

Muitas pessoas desejam fazer consultas em relação ao seu CPF negativado a fim de ter uma vida financeira mais organizada, descobrir os débitos que estão no seu nome, negociar o pagamento de algumas dívidas, entre outras coisas.

No entanto, nem todo mundo sabe como é possível consultar CPF. Mas logo adiantamos: essa é uma tarefa simples, afinal existem diversos métodos que podem te ajudar a fazer essa consulta. Quer saber que formas são essas? Continue lendo o post, pois explicaremos como é possível fazer isso.

Consultar CPF: empresas de análise de crédito

É possível consultar CPF através de empresas de análise de crédito, como o SPC e o Serasa. Por meio do site dessas empresas é possível descobrir se existem fraudes no seu nome e se há débitos em seu CPF. Assim fica mais fácil negociar dívidas e conseguir “limpar” o seu nome posteriormente. Então, não deixe isso para depois, e veja qual a situação do seu CPF no mercado atualmente, e se esse permite que você faça bons negócios.

Afinal, se o seu nome estiver “limpo”, maiores são as chances de conseguir comprar um bem, como uma casa ou um carro, e abrir uma empresa, por exemplo.

Consultar CPF: Receita Federal

Através da plataforma da Receita Federal também é possível consultar CPF, afinal esse é órgão federal responsável por isso. Portanto, se você não deseja disponibilizar dados para empresas de análise de crédito, uma excelente opção é fazer a consulta com a conhecida RF.

Se você tiver algum tipo de débito, o ideal é em ir busca de fazer negociações. Mas, se o seu nome estiver “limpo”, saiba que é possível fazer diversas compras, afinal você terá autoridade no mercado, alegando que é um bom pagador. Então, está esperando o que para saber qual a situação do seu CPF? Confira agora mesmo!