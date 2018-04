Como Usar o Óleo de Hortelã-pimenta Para o Crescimento do Cabelo? Óleo de hortelã-pimenta para o crescimento do cabelo, o óleo de hortelã-pimenta é a essência de hortelã extraída em forma de um óleo. Alguns óleos de hortelã-pimenta são mais fortes do que outros. Os tipos mais fortes se fazem, usando técnicas de destilação modernas e são chamados óleos essenciais. A hortelã contém um composto chamado mentol. O mentol é responsável por muitos dos benefícios dos óleos de hortelã-pimenta. O mentol também lhe dá a hortelã seu sabor, cheiro e sensação refrescante. Benefícios do óleo de hortelã-pimenta para o crescimento do cabelo: Algumas pessoas usam óleo de hortelã-pimenta como parte de sua rotina de beleza e cuidados do cabelo. Sua utilização se deve a sua fragrância agradável, o uso em xampus, cremes para a pele e outros produtos. Enquanto que o óleo de hortelã-pimenta pode ser conhecido por alguns benefícios para o cuidado da pele, também é bom para o cabelo e o couro cabeludo. Pode ajudar com a secura, coceira ou outros problemas do couro cabeludo. Anti-inflamatório. Muitas pessoas usam o óleo de hortelã, assim como Hairloss Blocker, como remédio para o crescimento capilar. Isto pode dever-se a que o mentol do óleo essencial de hortelã-pimenta é um vasodilatador e os vasodilatadores melhoram o fluxo sanguíneo. Em muitos casos (como na calvície feminina e masculina), a perda de cabelo ocorre devido ao pouco fluxo de sangue para os folículos capilares. O aumento da circulação com um vasodilatador como a hortelã pode potencialmente melhorar o crescimento do cabelo e evitar a perda de cabelo. Para obter esses benefícios do óleo de hortelã-pimenta para o crescimento do cabelo, adiciona-se algumas gotas para os seus produtos de beleza. O que é o óleo essencial de hortelã-pimenta? A hortelã contém um composto chamado mentol. O mentol é responsável por muitos dos benefícios dos óleos de hortelã-pimenta. O mentol também lhe dá a hortelã seu sabor, cheiro e sensação refrescante. O óleo essencial de hortelã-pimenta é uma forma concentrada da planta, o que faz com que suas propriedades sejam muito poderosos. Existe uma clara distinção entre o óleo de hortelã-pimenta para o crescimento do cabelo e outros produtos de hortelã-pimenta, que se encontram nas lojas, como xaropes, temperos, óleos para banho e corpo. Os óleos essenciais são uma forma concentrada de extratos de plantas que emitem cheiro e sabor. Pode demorar mais de 200 quilos de uma planta para fazer apenas 1 libra de um óleo essencial. Portanto, o óleo de hortelã-pimenta para o crescimento do cabelo de qualquer óleo essencial deve ser usado com cuidado para evitar reações alérgicas e efeitos colaterais. O benefício dos óleos essenciais é que apenas uma pequena quantidade pode ter um efeito forte. Os estudos apoiam o uso do óleo de hortelã-pimenta para a perda do cabelo? O óleo de hortelã-pimenta é usado em xampus, produtos de limpeza, maquiagem e loções. Mas, os benefícios do óleo de hortelã-pimenta para o crescimento do cabelo podem ir além dos cosméticos. Os óleos essenciais são usados por milhares de anos em algumas partes do mundo para promover o crescimento do cabelo. No entanto, o uso de menta, para estimular o crescimento do cabelo é geralmente recente. Não tem evidências tradicional de longa data para trás dele, nem tem sido estudado em profundidade. Apenas nas últimas décadas, os óleos essenciais de hortelã-pimenta, estiveram amplamente disponíveis para o público. Dito isto, um estudo recente de 2014 em ratos, mostrou que os óleos essenciais de menta podem ser promissores para o crescimento do cabelo. Os pesquisadores observaram que o cabelo cresceu mais rápido e mais grosso, aumentou o fluxo de sangue para os folículos pilosos desnutridas. O estudo abre uma porta para explorar os benefícios do óleo essencial de hortelã-pimenta para o crescimento do cabelo humano. No entanto, outros estudos mostraram que o mentol do óleo de hortelã-pimenta promove a vasoconstrição, em vez de a vasodilatação. Mas esta vasoconstrição só parece ocorrer quando a pele a área muscular onde se aplica o óleo se inflamam. Outro estudo publicado em Toxicological Research" sugere que uma solução de óleo de hortelã-pimenta promove o crescimento do cabelo O óleo de hortelã-pimenta para o crescimento do cabelo usado se comportou melhor do que o minoxidil. Demonstrou-Se que o mentol, o principal componente do óleo de hortelã-pimenta, aumenta o fluxo sanguíneo para a área onde se aplica. Mas isso não foi diretamente relacionado com o crescimento do cabelo, uma melhor circulação do sangue na pele pode, em tese, estimular um crescimento mais cabelo na área afetada. Óleo de hortelã x Hairloss Blocker Apesar dos benefícios encontrados no óleo de hortelã, também foi feito um estudo com os dois produtos para saber qual deles age de forma mais eficiente. Mesmo sendo um natural poderoso, o óleo de hortelã não possui todos os ingredientes que o seu concorrente possui. O Hairloss Blocker Comprar possui em sua fórmula mais de 7 componentes que auxiliam na regeneração capilar, dentre os quais: Zinco, biotina, groselha negra e entre outros.