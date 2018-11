Como fazer crochê para iniciantes – as melhores dicas que você deve saber

O crochê é um dos passatempos mais populares do nosso tempo. Uma grande porcentagem das pessoas foram inspiradas a aprender a crochê porque viram alguém fazer isso, ou assistindo ao processo e gostaram dos itens acabados vistos em algum lugar. Mas a razão mais comum é porque há alguém em nossas vidas que queremos fazer itens artesanais.

Benefícios do crochê é que ele ajuda a aumentar a auto-estima e permite que você tenha um hobby criativo, onde você pode se expressar. Também o crochê tem inúmeros benefícios à saúde física e mental, que foram pesquisados ​​no livro CrochetSavedMyLife,deKathrynVercillo.

Crochet ajuda as crianças a dominar uma habilidade motora fina conhecida como “cruzar a linha média”. Esta é uma importante habilidade de desenvolvimento que conecta os cérebros direito e esquerdo e é necessária para a coordenação geral e tarefas cotidianas, como escrever, calçar meias ou bater em uma bola com um taco. Além disso, uma criança que pode não estar conseguindo em outras áreas do currículo pode experimentar um aumento de auto-estima através do crochê.

Neste artigo vamos ensinar-lhe as formas corretas de segurar um gancho e trabalhar o fio. Então, antes que você perceba, você estará fazendo crochê! Se você não sabe por que você precisa de um gancho e fio e que crochê é, recomendamos que você comece com o nosso artigo muito detalhado sobre como fazer crochê .

Vamos começar com um gancho de alumínio padrão de 5 mm que seja confortável de segurar e fazer os movimentos. E precisamos de um fio de acrílico ou lã de 4 camadas, que é elástico e fácil de fazer crochê. Escolha uma cor sólida, mas leve, pois os pontos de cor escura são mais difíceis de ver.

Como segurar uma agulha de crochê

A maneira recomendada de segurar é um aperto, semelhante a segurar uma faca de jantar. Posicione o gancho na sua mão de forma que o polegar fique plano na frente do punho, o indicador fique plano na parte de trás do punho e o gancho fique voltado para você. Pratique isso segure algumas vezes para torná-lo confortável.

O lápis

Outro suporte chamado lápis, é como segurar uma caneta. O aperto de lápis lhe dá tanto controle sobre seu trabalho quanto você teria ao escrever com uma caneta.

O aperto Overhand

Este aperto é usado com gancho de crochê tunisiano (também conhecido como um gancho de afghan) é mais longo e não há um descanso de polegar. O aperto excessivo permite manipular tanto o gancho quanto o trabalho enquanto você faz crochê. Sua mão de trabalho deve formar uma espécie de punho solto e fácil, com a agulha de crochê em movimento por dentro. Use os dedos e a mão para manipular a agulha de crochê ou o trabalho em andamento. Mas vamos deixar isso até as lições avançadas.

Isso é com você para escolher qual caminho é mais confortável para você.

Fio

Lã é uma excelente escolha para praticar seus pontos de crochê. É uma fibra resiliente e perdoa erros, pois é fácil de desvendar e reutilizar. O fio de acrílico é o que a maioria dos crocheteiros está usando, mas alguns dos acrílicos mais baratos podem ser difíceis de aprender. Mas vem em uma variedade de cores e escolha acessível para fios.

Para seus primeiros vários projetos, evite fios de cílios, que podem ser frustrantes para trabalhar. Para as amostras de prática, escolha um fio com o peso de “4” ou superior, sempre obtenha um fio de peso volumoso. Deixe de usar o fio de crochê por enquanto, pois é mais difícil trabalhar com ele.

Pontos De Crochê

Pontos de corrente

Cadeia de fundação

No início de um projeto você agrupa uma cadeia de pontos, é chamada de “cadeia de fundação”.

Corrente de giro

É freqüentemente usada entre fileiras de pontos de crochê. Correntes são freqüentemente usadas para conectar os outros pontos em um padrão de crochê, particularmente quando se trabalha na rodada.

Ponto de deslizamento

Em geral, os pontos de deslizamento são úteis para unir um elemento de crochê a outro, mas eles podem ser usados ​​para adicionar cor e interesse visual à superfície de um projeto de crochê ou tricô. O crochet bósnio e algumas formas de crochet curtos são feitos inteiramente com pontos de deslizamento. Bytheway, a primeira referência do século 19 para crochê na história é tricotar de pastor, que é ponto de crochê de crochê!

Ponto único

É um ponto curto que aparece frequentemente em muitos padrões diferentes de crochê. Uma vez que você aprendeu, você será capaz de fazer com que pareça diferente, dependendo de quais loops você trabalha. Se você conhece um único crochê, está no caminho certo para fazer amigurumi .

Meia Dupla Ponto

Meio ponto de crochet duplo é construído sobre o ponto único básico de crochet, adicionando um passo extra, e é usado em todos os diferentes tipos de projetos.

Ponto duplo

O crochet duplo (DC) é um básico obrigatório e combina bem com todos os outros pontos básicos, e há maneiras ilimitadas de usá-lo. É a pedra angular da crochet da avó quadrados ou padrões de crochet de filé.

Ponto Triplo

Também conhecido como crochet de agudos, é mais alto que o ponto de crochet duplo, mas segue os mesmos passos básicos.

Depois de aprender esses pontos básicos de crochê, você pode fazer quase qualquer coisa em crochê. Lembre-se, faça um conjunto de longas cadeias, amarre-as em ambas as extremidades e você já sabe como fazer um cachecol de crochê .

Pronto para começar?

Como você está no processo de aprendizado e deseja escolher um primeiro projeto com padrões adequados para iniciantes.

A maneira mais fácil é ir com design usando apenas correntes e ponto de crochet único, e recomendamos que você comece com uma lição como fazer crochê um cobertor . Para um cobertor de crocheter rápido, geralmente leva algo entre 11 e 12 horas para ser feito, mas se você é um iniciante, provavelmente levará mais tempo do que isso. Mas não se preocupe, vale a pena, pois no final você terá um cobertor com um design simples mas elegante.

Este vídeo de Mikey irá ajudá-lo a começar com o crochet, bem como cobrir o básico, como o encadeamento e o crochet único.

Hábitos formados desde cedo podem influenciar o resto do seu tempo gasto em crochê. Se você começou com o tamanho G agulha de crochê, juntamente com várias bolas de fios de acrílico – você não está sozinho. Seu primeiro gancho pode se tornar o seu preferido, a menos que você faça um esforço consciente para tentar os outros.

Mas a sua criatividade crescerá enormemente com a capacidade de usar diferentes tamanhos de ganchos, marcas e pegadores, contanto que com diferentes materiais de fios.

Aqui estão algumas dicas

Usar apenas um gancho limita a gama de materiais que você pode usar com sucesso

Usar apenas um gancho limita suas opções para resolver problemas de tensão

Usar apenas um gancho impedirá que você descubra ganchos que possam lhe dar melhores resultados

Usando apenas um gancho pode sufocar certos aspectos do crescimento criativo

Usar apenas um gancho impedirá que você alcance o domínio completo do crochê

Seu gancho recém-adquirido fará com que suas mãos fiquem cansadas e doerem em comparação. Mas a chave é não desistir e resolver esse problema através da prática constante.

Recomendamos que você possua uma gama completa de tamanhos de gancho, desde os menores ganchos de aço até os maiores tamanhos que você pode colocar em suas mãos. Não confie no hábito, experimente! Pode parecer errado no começo, mas dê uma chance.

Alcançar o domínio de qualquer embarcação requer conhecimento e experiência.

Se em algum momento você decidir que gostaria de ir além do básico do crochet, há muitos itens adicionais a serem considerados. Você pode dar uma olhada no tutorial detalhado como crochê um chapéu que você sempre sonhou.