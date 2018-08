Como aumentar o pênis, entrevista com Dr.Luis Henrique

Confira essa entrevista com o Dr. Luis Henrique Leonardo Pereira, coordenador da HMED Andrologia, explicando tudo sobre Aumento Peniano. O doutor em saúde do homem diz que o tamanho do pênis pode ser aumentado e tira dúvidas sobre o órgão sexual masculino.

O assunto é polêmico e gera dúvidas não só quanto ao prazer na hora do sexo, a atração feminina e a concorrência entre os homens. O tamanho do órgão sexual é assunto para a medicina também.

A Hora foi ouvir o doutor Luis Henrique Leonardo Pereira, médico coordenador do Centro Médico Andrologia (área da medicina que estuda a saúde sexual masculina). Para o especialista, tem sim como ficar maior.

Hora: Existe uma forma de aumentar o tamanho de um pênis?

Dr. Luis Henrique: Sim! Com certeza absoluta, tem. Temos tratamento cirúrgicos e tratamentos clínicos. No tratamento cirúrgico aprovado pela Sociedade Brasileira de Urologia, se corta um ligamento que liga o pênis ao osso pubiano. Quando se faz o corte desse ligamento, o pênis chega a crescer de 2cm a 3cm. Não é muito, mas pode ajudar bastante. No tratamento clínico, existem medicações, massagens e fisioterapia que fazem com que os corpos penianos espécie de espuma que retém a maior parte do sangue do pênis durante e ereção se alonguem um pouco. Se promove uma vaso dilatação, aumenta-se o fluxo sanguíneo, associado a algumas massagens e técnicas e a tendência é de se conseguir, também, um aumento de 2cm no comprimento. Mas é legal deixar bem claro que o tamanho em si de um pênis não significa qualidade sexual nenhuma, afinal, sexo não é só penetração.

Hora: Para quem é indicado o tratamento?

Dr. Luis Henrique: O que gera dúvida é o tamanho ideal de órgão sexual masculino. O brasileiro tem um pênis que pode ter de 14,5 a 15cm ereto em média. Um pênis de 12cm já pode gerar uma satisfação sexual boa. Abaixo disso, pode ter, realmente, um comprometimento do prazer no sexo. Daí, nesses casos, quando o pênis é pequeno mesmo, abaixo de 11cm, o tratamento é mais que indicado. Com a maioria dos pacientes, o pênis não é pequeno. Eu poderia dizer que 99% das vezes não é, mas, convencer do contrário é bem difícil. O que geralmente existe é uma falsa impressão de que o pênis é pequeno. Um dos detalhes é que quando o homem olha o pênis de cima, ele parece menor do que quando olha ele de lado. O ponto de visão acaba gerando, mais uma vez, a falsa impressão do tamanho.

Hora: Um pênis muito grande pode ter problemas de ereção?

Dr. Luis Henrique: Não! Um pênis maior também tem uma artéria maior. Com isso, sua irrigação fica garantida e, como consequência, a ereção também. Do contrário, não ficaria duro. Quanto mais fluxo de sangue, mais ereção.

Tratamento para Aumento Peniano

Existem muitos mitos e também verdades a respeito de tratamentos para aumento peniano.

O interior do pênis é formado por tecidos (corpos cavernosos) que se expandem ao receber sangue, ocorrendo a ereção.

O tamanho do pênis é limitado pela capacidade máxima de sangue que enche estes tecidos.

