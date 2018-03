Carboidratos Para Queimar Gorduras Isso É Possível?

Provavelmente você já ouviu falar que os hidratos de carbono são, talvez, a pior coisa que você pode comer quando se trata de perder gordura rapidamente e transformar o seu corpo, e para a maioria das pessoas isso é cem por cento verdadeira.

Devido a anos e anos de consumo de uma dieta rica em carboidratos processados, a maioria das pessoas têm crescido muito pouco sensíveis a um dos hormônios mais importantes para o nosso corpo, uma hormona que pode ser um grande trunfo para alcançar os objetivos de transformação do corpo, perda total de gordura e acabar com este pesadelo.

Seu nome é a insulina, e sua função é ajudar o corpo a manter o açúcar no sangue sob controle, rapidamente sangue depois de uma refeição cheia de hidratos de carbono, e, com sorte,” claro, transportará os hidratos de carbono para obter energia, em vez de gordura.

Com sorte”, é porque realmente ocorre o contrário, quando a maioria das pessoas come carboidratos.

Voltando à sensibilidade à insulina e a tolerância aos hidratos de carbono, esta alimentação cheia de alimentos processados faz com que a maioria de pessoas sofram de algum modo, um grau de resistência à insulina, uma condição em que a insulina não é capaz de eliminar eficazmente açúcar no sangue a partir da corrente sanguínea.

O resultado?

Dramaticamente reduz a queima de gordura de forma natural e há um aumento no armazenamento de gordura.

Pior ainda, a resistência à insulina pode levar ao diabetes tipo II e a uma série de problemas de saúde ao longo do tempo, e tudo deve ser de novo a sensibilidade à insulina.

O ideal seria que quando consumidas hidratos de carbono, isso seja o que aconteça:

Variações na insulina. Isto ocorre quando o corpo é muito sensível à insulina. Quanto menos insulina for dando voltas, melhor. Despacho de açúcar no sangue de forma rápida e eficiente. Mais uma vez, isso acontece quando o corpo é muito sensível à insulina. Captação de glicogênio ao máximo. O glicogênio é o termo usado para os hidratos de carbono armazenados nos músculos. Quando o tecido muscular é altamente sensível à insulina, a grande maioria de açúcar no sangue é armazenado no músculo (para ser utilizado como energia), não gordura. Armazenamento mínimo de gordura. Quando aumenta a sensibilidade à insulina, especialmente no músculo esquelético, o seu corpo vai optar por armazenar o seu consumo de hidratos de carbono como fonte de energia no tecido muscular em vez de gordura corporal.

Uma vez mais, a capacidade do corpo para tolerar os carboidratos, tudo se reduz a sensibilidade à insulina e a capacidade do seu corpo de transformar de forma rápida e eficiente os hidratos de carbono no tecido magro e não em gordura.

Assim como você pode aumentar a sensibilidade à insulina? Você poderia ir descendo completamente os carboidratos durante um período prolongado de tempo, em uma tentativa de reparar seus receptores de insulina e aumentar a sensibilidade à insulina usar alimentos queima de gordura, Mas para a maioria, é uma opção mais do que terrível, e mesmo assim haveria a necessidade de voltar a introduzir lentamente os hidratos de carbono de novo na dieta para evitar a acumulação de gordura em massa.

Mas não, felizmente, não temos que ir diminuindo o consumo de carboidratos viver sem carboidratos … em tudo. De fato, muitas vezes você pode desfrutar dos hidratos de carbono e perder mais gordura se você fizer este simples truque:

Aumentar o potencial de sua sensibilidade à insulina antes de cada refeição que contenha carboidratos em apenas alguns segundos, com os seguintes 5 ingredientes – cada um deles foram clinicamente testados para melhorar drasticamente a sensibilidade à insulina e a capacidade do corpo para processar os carboidratos.

Estes são: