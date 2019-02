Cabelos Loiros: conheça os melhores tratamentos para cabelos loiros

Seus cabelos loiros estão sempre amarelados, quebradiços e ressecados? Talvez eles precisam de uma boa hidratação ou um bom corte para voltarem a ser saudáveis e fortes.

Não importa o que você faça com os seus fios – tingimento, chapinha, babyliss –, tem sempre um tratamento eficaz para seus fios loiros. E não é necessário abandonar o banho de piscina por causa do cloro: existem produtos no mercado que facilitam o cuidado que os seus cabelos – naturais ou não – mais precisam.

Confira neste artigo os tratamentos mais recomendados para quem é loira natural ou de farmácia!

Os melhores tratamentos para cabelos loiros

Hidratação

Para devolver a maciez aos cabelos loiros e reduzir o frizz, é necessário manter a hidratação em dia. Produtos com glicerina, D-panthenol, aloe vera, extrato vegetal, óleo de rícino, elastina e colágeno fazem parte da máscara hidratante.

Esse é o cuidado para todos os cabelos loiros e não somente aos loiros, afinal, todos são expostos a poluentes, como mar, vento e sol.

Corte de cabelo

Cortar o cabelo a cada quatro meses ajuda a eliminar as pontas duplas, a estimular o crescimento e a mantê-los fortes.

Quanto mais tempo os cabelos loiros demoram a ser “podados” mais os fios demoram a crescer ou se tornam pesados e danificados. Não precisa, porém, fazer um corte grande: 3 dedos já é o suficiente.

Produtos arroxeados

Usou tinta ou não protegeu os cabelos aloirados do sol e da chapinha? Com certeza você já experimentou o efeito amarelado. Acabe com esse temido efeito com os produtos matizadores.

Esses produtos (shampoo, máscara e condicionador) são capazes de evitar que os fios loiros oxidem, neutralizando a cor e devolvendo a cor vibrante aos cabelos.

Protetor solar e térmico

E já que estamos falando de proteção, todo cabelo necessita de protetor solar e térmico (para o caso de você fazer uso da escova ou chapinha). O sol, o cloro da piscina e o sal do mar são muito prejudiciais, principalmente às mechas loiras, devido a sua sensibilidade.

Quanto mais você usar produtos com filtro solar mais os seus cabelos serão blindados contra as agressões externas e menos vão sofrer com os efeitos indesejados.

Viu como é possível ter cabelos loiros radiantes com esses tratamentos? Basta não se descuidar e ter sempre em mãos os produtos certos para manter a cor dos seus fios sempre viva.