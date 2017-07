Como Consegui Reverter Minha Alopecia Androgenética!

Antes de explicar como consegui superar minha alopecia androgenética, quero apresentar-me a todos vós. Meu nome é Marcos Teixeira, sou natural de São Paulo. A razão por que decidi empreender este blog é exatamente para contar minhas experiências, problemas, dramas, superações e dicas sobre a minha alopecia androgenética que durante os últimos 3 anos tem convivido junto a mim. Como muitos de vocês, eu sou uma pessoa que teve que ver como – pouco a pouco – meu cabelo foi diminuindo de volume e deixadas de lado. Tenho estado nas mãos dos médicos especialistas mais recomendados de minha província. Testei os tratamentos mais e menos conhecidos. E a verdade, têm dado resultado, mas não o esperado.

Um pouco mais sobre mim

Com a chegada da crise, lá pelo ano de 2015, eu fiquei no desemprego. Minha empresa de construção civil fechou mais de 200 pessoas nos vimos literalmente na rua. Foi uma época de muito estresse. E se a esse estresse somarmos os (então) 39 anos e a minha – uma curta graciosa – herança de meus avós, obtemos como resultado dessa afecção conhecida como alopecia androgenética ou calvície comum.

Quando fiz 40, minha calvície chegou a seu ponto máximo, perdendo por completo todo o cabelo da parte superior. Isso Me afetou como tantos outros homens que a têm, começando pela área da cabeça, traseira e superior.

Como você pode ver na imagem, este era eu com 40 anos, momentos antes de começar a procurar uma solução viável para o meu problema de calvície.

O ponto de inflexão

Com a minha cabeça quase careca, sem trabalho e com uma “leve” depressão, decidi começar a pesquisar alguma solução que realmente funciona ou me fizesse sentir melhor. Que visse mudanças notórios e que não tivesse que recorrer a um centro cirúrgico para me realizar micro-enxertos ou transplantes capilares. Sim, esta é uma solução que alguns dos médicos que fui me propuseram, mas, na verdade, o preço final era algo zona industrial, pelo que decidi tomar outras medidas e procurar soluções em Internet.

E sim, eu procurei na Internet, apesar de que muita gente me dissesse o contrário. Mas que quereis que vos diga, minha calvície continuava lá depois de ficar anos com tratamentos propostos pelos próprios médicos especializados no setor. O que eu ia perder? 😉

Finalmente, encontrei a solução natural que procurava

Depois de me inscrever em vários fóruns, tanto brasileiros, espanhóis como ingleses e visitar periodicamente um dos blogs mais populares sobre a queda do cabelo, me deparei com uma solução natural que muitos falaram positivamente. Não se tratava de gastar milhares de euros em medicamentos ou cremes ou produtos milagre. Também não se falava de que a solução final para a cura da calvície fosse o remédio hairloss blocker, que apesar de ser um tratamento muito interessante, o preço é extremamente caro para a grande maioria de nós.

E também não se concentrava em terapias a laser ou massagens. É mais simples, prático e benéfico do que tudo isso. E é que, apesar de não vos creiais, existem diversas técnicas que podem ser aplicadas para evitar a queda de cabelo e estimular o seu crescimento.

Do que se trata esta solução ou cura da calvície?

Longe de ser apenas mais um “produto de milagre” da rede, esta solução apresentada por um pesquisador brasileiro, me fez ver além do transtorno. Trata-se basicamente do programa de reconstrução capilar do Jânio Fagundes funciona para todas as pessoas que se sentiram alguma vez com a auto-estima baixa, discriminados por ter pouco cabelo ou simplesmente que sentiam vergonha por estar em contato com outras pessoas.

Jânio Fagundes, autor do programa de reconstrução capilar que, pessoalmente, tenho batizado como “o programa capilar que mudou a minha vida”, tem se dedicado à pesquisa de métodos para prevenir e atenuar a queda do cabelo durante mais de 20 anos. Inúmeros testes, pesquisas e tratamentos que têm dado os seus frutos e foram realizados com sucesso em 98% dos casos. Um sucesso que eu, ex afetados pela alopecia, posso assegurar-lhe que é firmemente verdade e não se trata de “outra solução” que não funciona, ou você pode danificar seriamente a sua saúde.

Um plus de segurança

Depois de ter lido várias resenhas de pessoas que baixado o programa de reconstrução capilar e confirmaram que os métodos eram corretos, naturais e que não envolvem gastos em produtos ou cremes de terceiros, eu decidi falar –pessoalmente – com o doutor.

Em um primeiro momento, pensei que seria muito difícil entrar em contato ou diretamente “passaria a minha cara”. Mas qual foi a minha surpresa? Nessa mesma tarde, encontrava-me em frente ao computador, mantendo uma vídeo-chamada com Jânio Fagundes.

Durante esta vídeo-chamada, poderia receber aconselhamento direto e recomendações por parte do médico. Além disso, fez-me saber que existem alguns fatores que afetam diretamente a queda do cabelo e dos quais não temos nem ideia. Como podem ser:

Que existe uma relação direta entra a própria saúde dental e a queda do cabelo.

Os hábitos de vida pouco saudáveis ou uma má alimentação, promovem a queda do couro cabeludo.

Nem todos os comprimidos para recuperar o seu cabelo funcionam. Até o momento, está comprovado que apenas o follixin funciona mesmo para a saúde capilar e reversão da calvície.

A genética é um dos principais fatores da perda de cabelo alopecia androgenética. Mas pode ser revertida.

O que são e porque formam uma parte importante dos minerais “quelatados”.

Uma solução para alopecia androgenética

Como eu disse anteriormente, não é uma solução tópica ou um medicamento que só pode tomar ou aplicar-se a um gênero ou outro. Esta solução vai além e funciona tanto em homens como mulheres. Posso te falar do meu caso, mas conheço boas amigas que também o têm provado ao conhecer a minha situação e estão muito satisfeitas com os resultados. Esclarecer que essas amigas e conhecidas sofrem de alopecia difusa, areata e alopecia androgenética. Duas delas voltar para desfrutar de sua juba. Uma satisfação que vale a pena.

Conteúdo do programa de reconstrução capilar

Depois de adquirir o programa de reconstrução capilar do Jânio Fagundes e colocá-lo em prática, só posso falar maravilhas dele. O adquiri por um preço irrisório, está ao alcance de todos. Como o próprio Jânio Fagundes se atreve a brincar, têm reduzido o seu preço a menos do que o valor de um corte de cabelo.

O bom é que não só nos fazemos com este fantástico programa capilar, que desenvolve uma série de métodos e boas práticas para estimular o crescimento do cabelo. Também está incluído um pequeno bônus presente com outros e-books que lhe ajudarão a que o seu estilo de vida mais saudável.

Caro leitor, se você chegou até aqui é porque realmente você está preocupado com sua saúde capilar. Só espero que este pequeno artigo lhe tenha sido útil e que dentro de um par de anos você esteja tão feliz quanto eu ao ter aplicado as técnicas e dicas que se seguem neste manual. Se você se preocupa em não obter os resultados que se garantem, deve saber que a compra deste programa conta com um sistema de avaliação de 30 dias. Se você não se convence ou não era o que você esperava, te reembolsam o dinheiro imediatamente. Além disso, os pagamentos são feitos através de passarelas de confiança como American Express, Master Card, VISA ou PayPal.

Apesar de tudo isso, eu estou aqui para poder ajudar em tudo o que estiver em minhas mãos. Você pode entrar em contato comigo através deste portal ou deixar um comentário se tiveres alguma dúvida. Ao fim e ao cabo, lancei este site para as pessoas que padeciam de alopecia androgenética como eu. 😉

E por último, e no meu ponto de vista o mais importante, qualquer atualização do programa de reconstrução capilar, que será enviado a todas aquelas pessoas que compraram, para que possamos seguir a pista do Jânio Fagundes, ouvir e ler suas entrevistas, congressos, palestras, etc.