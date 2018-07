A influência da alimentação na disfunção erétil

Você sabia que o que você come influencia na hora de sofrer alguma disfunção sexual? Continue lendo para saber os efeitos que suas refeições podem ter sobre a disfunção erétil.

A disfuncão é um problema que afeta cerca de 52% dos homens em nosso país, o que afeta a sua vida sexual e de seus parceiros.

Dentro de suas causas encontram-se os problemas vasculares, psicológicos, hormonais e até neurológicos.

No entanto, outros fatores que podem influenciar no aumento das chances de desenvolver disfuncão. é a má alimentação. A dieta e a nutrição podem chegar a jogar um papel importante no aparecimento prevenção deste problema sexual.

É devido a tudo o que já foi mencionado que os homens com problemas de colesterol, diabetes, hipertensão ou obesidade, têm maiores probabilidades de sofrer de impotência, pois essas doenças podem afetar os vasos sanguíneos, os nervos do pênis.

A alimentação e a disfunção erétil

Todos nós já ouviu falar sobre a importância de manter uma dieta saudável e equilibrada, especialmente quando somos pequenos, pois estamos em período de crescimento. No entanto, quando já passamos dessa fase, uma boa alimentação continua a ser a chave para funcionar corretamente em outros aspectos de nossa vida, como é o desempenho sexual. Existem alimentos que servem como potente afrodisiaco que iremos falar aqui.

A forma como nos alimentamos influi diretamente no nosso desempenho sexual, pois uma dieta equilibrada mantém em bom funcionamento do nosso sistema cardiovascular, pelo que os problemas de ereção são reduzidos.

Vários estudos mostraram que os homens que mantêm uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais, entre outros, têm um melhor desempenho sexual e um risco menos elevado de sofrer disfunção.

Alimentos a evitar

A diminuir a partir eliminar o consumo de frituras, açúcares processados e ajudam a diminuir as chances de sofrer de disfunção erétil, pois, ao não estar em risco de sofrer de colesterol e pressão arterial elevados, o fluxo sanguíneo para o pênis, flui com mais facilidade. Utilizar quitoplan ajuda. quitoplan vende em farmacia e online.

Aconselha-Se também evitar o consumo excessivo de:

Sal, pois pode provocar problemas cardiovasculares e, por conseguinte, levar a problemas de ereção.

Álcool, já que ele bloqueia os impulsos nervosos e impede a passagem de informação do cérebro para o resto do corpo. Também provoca pressão arterial elevada.

Tendo tudo isto em conta, esperamos começar a tomar mais consciência sobre como se alimentar, pois pode ser o que faz a diferença no seu desempenho sexual.