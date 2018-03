7 Dicas Para Emagrecer

É nesta época do ano, estamos sempre lutando para perder esses quilos a mais, que façam o milagre de poder entrar no biquini, aquele calça que já nos faz ajustado. As refeições e os excessos levam-nos pouco a pouco a ganhar quilos, e de repente, sem perceber, a balança volta a passar factura e para nos lembrar que devemos tomar medidas. Mitzi Dulan, uma reconhecida especialista em nutrição e condicionamento físico nos Estados Unidos, foi escrito cerca de interessantes, dicas e truques para conseguir perder os quilos de forma rápida.

7 Dicas para emagrecer e entrar em forma rapidamente:

1. Come proteínas em cada refeição. Comer bastante proteína irá ajudá-lo a manter-se satisfeito/a e a resistir à tentação de petiscar entre as refeições excessivamente. Se quiser perder peso, é comer cerca de 0.7 gramas de proteína por cada quilo de seu peso corporal. Simplesmente multiplique o seu peso em libras por 0.7 para determinar o número de gramas de proteína que você deve comer a cada dia. As proteínas também ajudam a acelerar o seu metabolismo, já que ele precisa de mais calorias para metabolizar em comparação com as gorduras e os carboidratos. Algumas fontes de proteína de alta qualidade incluem: carne magra, peito de frango, peixe, lentilhas, feijão e iogurte grego

2. Não beba calorias. Não destruas a sua dieta com bebidas açucaradas como refrigerantes, sucos, álcool. A desidratação é uma das causas subjacentes dos desejos, assim que bebemos beber muita água. A água ajuda a nos sentirmos cheios, e é uma maneira muito eficaz de desintoxicação do corpo. Para calcular nossas necessidades de água, tome o seu peso corporal e divídelo por dois. Esta é a quantidade de onças de água de que necessita para beber todos os dias.

3. Anotar o que bebemos e comemos é fundamental para o sucesso de perda de peso, já que nos faz sentir a responsabilidade de cada decisão. Muitas vezes, os hábitos alimentares se agravar, quando deixamos de registrar a ingestão de alimentos. Muitos aplicativos para celular muito bom, podem ajudar a controlar a sua dieta.

4. Não comer depois do jantar. Esses lanches da tarde e da noite são um problema para muitas pessoas, principalmente quando é feito sem pensar, enquanto vêem televisão navegam pela Internet. Quando os lanches após o jantar, o seu corpo vai estar ocupado digerindo sua comida durante o sono, em vez de queimar a gordura. Se você quiser que seu corpo queime a gordura enquanto você dorme , deixa de comer depois do jantar. Esta é a chave para perder peso mais rapidamente.

5. Comer três vezes por dia, não cinco, seis pequenas. Como nutricionista, Mitzi Dulan, tem visto muitas pessoas que estão tentando perder peso, mas que picam durante o dia todo e nunca param de comer, exceto para dormir. A mudança para uma mentalidade de três refeições por dia ajuda a se concentrar em comer uma boa fonte de proteínas e cereais integrais, juntamente com as frutas e legumes nas refeições. Comer uma boa comida, e esperar para voltar a comer até a próxima refeição. Isso também põe o teu corpo no défice de calorias que você precisa para começar a perder gordura corporal.

6. Tente fazer treinamento com intervalos de alta intensidade. A maioria das pessoas se apontam na sala de fitness sem obter os resultados que desejam. Se você quer uma mudança, você deve tentar fazer treinos de alta intensidade, que é uma excelente maneira de ajudar a perder gordura. Quando a sua freqüência cardíaca trabalha acima de 75% da sua velocidade máxima foi demonstrado que aumenta o metabolismo, o que ajuda a queimar mais calorias. O exercício de alta intensidade queima nove vezes mais gordura por caloria do que o exercício de baixa intensidade. Um dos melhores métodos que foram desenvolvidos por Izumi Tabata, ex-técnico de treinamento para a equipe de patinação de velocidade japonesa e agora o decano da Escola de pós-Graduação do Esporte e Ciências da Saúde da Universidade Ritsumeikan do Japão, onde a base consiste em trabalhar a um nível muito alto durante curtos períodos de tempo. Cada treino é de quatro minutos de duração, que consiste em 20 segundos de alta intensidade seguido de mais 10 segundos de descanso; isso continuar durante um total de oito ciclos.

7. Realizar treinamento de força, Dado que as pessoas parecem tão concentradas em suas rotinas de cardio, muitas vezes, se esquecem de treinamento com pesos. O treinamento de força, se você é homem, mulher, pode ajudar a definir e dar forma aos seus músculos. Também aumenta o seu metabolismo. Trata de musculação de três a quatro vezes por semana durante pelo menos 30 minutos para ver os resultados.

