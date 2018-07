5 Maneiras rápidas de ganhar dinheiro extra no seu tempo livre Se não quiser deixar o seu trabalho, se você quiser comprar o seu apartamento, pagar a taxa de seu carro, poupar para comprar isso que tanto quer, essas idéias para ganhar dinheiro extra no seu tempo livre são de grande ajuda. Independentemente de sua razão para ganhar dinheiro extra, você deve partir do fato de que se você quiser aprender como ser um milionário , o seu salário não deve ser sua única fonte de renda. Você deve ter várias fontes de renda. No caso de que você esteja pensando que não tem tempo, a imagem que verá a seguir irá mostrar que se organizar bem o seu tempo, há muitas alternativas para ganhar dinheiro extra no seu tempo livre. Veja as 7 dicas: 1. Ganhar dinheiro extra com as pesquisas pagas: As pesquisas pagas tornaram-se uma alternativa muito interessante para ganhar dinheiro extra no seu tempo livre. Tudo o que você precisa é de um computador com conexão à Internet, e dedicar parte de seu tempo livre a preencher inquéritos pagos relacionadas com temas diferentes produtos. Algumas das plataformas para preencher inquéritos pagos se pagam com cartões de presente, pontos para resgatar o dinheiro no Paypal e até com dinheiro em caixa. A chave está em fazer a maior quantidade de pesquisas possíveis, já que o pagamento por cada uma costuma ser baixo. Centro de Opinião em Portugal e Estados Unidos ( registre-se aqui ) No caso de que você tenha um veículo, uma excelente alternativa para ganhar dinheiro extra no seu tempo livre é conduzir Uber. Se você quiser aplicar aqui tens as indicações Pode conduzir Uber antes e depois de sua jornada de trabalho. Você também pode fazê-lo durante os seus horários de almoço, e aos fins-de-semana. 2. Alugar um quarto no Airbnb: É possível ganhar dinheiro sem trabalhar ? Sim, e um exemplo disso é o Airbnb, que não necessita estar presente para ganhar dinheiro extra. Se você vive em um apartamento e tem um quarto disponível a você pode alugar aos visitantes e turistas. Aqui você tem as instruções para começar a gerar renda extra com o Airbnb. 3. Vende suas fotos em bancos de imagens: Esta é uma grande idéia para ganhar dinheiro extra no seu tempo livre, se você gosta de tirar fotos, você é um amador e entende de lentes, tomadas, panoramas e outros. Em que consiste? Você pode vender as suas obras de artes a bancos de imagens que se paga por percentual de vendas. Por exemplo, você pode se tornar parceiro da Shutterstock 4. Vende tudo o que já não utiliza no OLX: Certamente tem coisas que já não usa e que tudo o que fazem em sua casa, é o de acumular poeira e atrapalhar. Não quer dar, porque você sente que esta é uma maneira de aprender como investir seu dinheiro , mas não sabe onde e a quem vendê-lo. Para isso serve OLX, uma plataforma cujo valor resume muito bem este problema: o Outro tem. Outro quer". O que já não utiliza, véndelo. Tudo o que você precisa é de tempo para tirar algumas fotos, colocar suas informações de contato e compartilhar a tua oferta. Isso é algo que você pode fazer em suas noites, fins-de-semana e resolverá o seu problema de como ganhar dinheiro extra no seu tempo livre. 5. Opções Binárias Opções Binárias é uma modalidade de investimento no mercado financeiro que pode dar um retorno de até 95% em apenas 60 segundos. Diversas corretoras pelo mundo oferecem cursos e palestras em suas plataformas para ajudar seus usuários a começar o investimento nessa área. Mas saiba escolher uma corretoras de opçoes binarias regulamentadas para não cair em furadas. Uma das mais famosas, a iq broker, oferece vídeo aulas e suporte 24 horas por dia de forma gratuita para seus inscritos.